Piden ayuda para encontrar a Mulán, una perra desaparecida en Villaverde

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La familia de Mulán, una perra desaparecida en la zona de Villaverde del Monte, pide colaboración para poder localizarla. Fue vista por última vez el domingo 1 de agosto.

Al parecer, el animal huyó asustado por unos petardos. Se trata de un can de pequeño tamaño, blanco con manchas negras en las orejas y la zona de los ojos. Tiene nueve años y está esterilizada.

"Cualquier ayuda o información es esencial", explican sus dueños. Si se tienen pistas sobre su paradero se puede llamar a los teléfonos 699 848 772 ó 638 849 004.