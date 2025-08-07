Piden ayuda para encontrar a Mulán, una perra desaparecida en Villaverde
Se le perdió la pista el 1 de agosto, cuando huyó asustada por unos petardos
La familia de Mulán, una perra desaparecida en la zona de Villaverde del Monte, pide colaboración para poder localizarla. Fue vista por última vez el domingo 1 de agosto.
Al parecer, el animal huyó asustado por unos petardos. Se trata de un can de pequeño tamaño, blanco con manchas negras en las orejas y la zona de los ojos. Tiene nueve años y está esterilizada.
"Cualquier ayuda o información es esencial", explican sus dueños. Si se tienen pistas sobre su paradero se puede llamar a los teléfonos 699 848 772 ó 638 849 004.