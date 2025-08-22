Investigados por matar un ciervo en fechas de veda después de que les 'pillasen' los vecinos de un pueblo de Soria en fiestas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La colaboración ciudadana ha permitido investigar a una persona por, presuntamente, matar un ciervo y decapitarlo siendo fechas en las que está prohibida su caza. Tanto esta persona como su acompañante se enfrentan además a multas por varias infracciones. La voz de alarma la dieron los propios vecinos de un pueblo de Soria, que estaban celebrando sus fiestas cuando vieron 'algo raro'.

La patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Almazán de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, investigó a una persona por matar, decapitar y transportar el trofeo de un venado en época de veda y denunció administrativamente por varias infracciones tanto a ella como a su acompañante.

El pasado día 16 de agosto de 2025, mientras disfrutaban de sus fiestas patronales, vecinos de la localidad de Las Fraguas sorprendieron a una pareja en una furgoneta que presuntamente estaban cazando en el interior de su coto de caza por lo que dieron aviso a la Guardia Civil para la localización de los autores del hecho. Al verse sorprendidos habían abandonado el lugar sin ser identificados.

La patrulla del Seprona inició la búsqueda y localización de la furgoneta, dando resultado positivo, identificándose a los dos ocupantes, un hombre y una mujer y hallando en el interior de la misma, evidencias de la autoría de la comisión del hecho delictivo que dio inicio a la actuación.

La persona investigada sería presunta autora de una infracción penal por delito contra la flora y la fauna recogido en el artículo 335 del código penal que puede ser castigado con una pena de multa de 8 a 12 meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cinco años, y la vez responsable junto a su pareja de varias infracciones administrativas a la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León que le pueden suponer multas de hasta 10.000 euros a cada uno, más la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo comprendido entre uno y tres años y además indemnizar al coto de caza con 5.000 euros.