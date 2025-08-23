La ocupación hotelera crece en Soria un 2% en julio con 26.000 viajeros

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El mes de julio atrajo hasta los establecimientos hoteleros de la provincia a 25.965 viajeros, una cifra que eleva un 2% los datos registrados en el mismo periodo del año pasado, según se deriva de la encuesta de ocupación hotelera publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, INE. Se trata de un incremento moderado que, sin embargo, se queda muy por debajo de las excelentes cifras que arrojó el mes de julio de hace dos años con un total de 27.864 viajeros hospedados en la provincia en 2023.

De este modo, las cifras oficiales, aunque hay que recordar que se trata de una encuesta, ponen de manifiesto un alza en el número de viajeros, si bien no el esperado por los profesionales del sector, que han calificado de «flojo» el pasado mes de julio, con no mejores perspectivas para agosto, con una caída de en torno al 6% y el 10%.

La información que maneja el INE pone de manifiesto que el visitante de la provincia es eminentemente nacional, más del 90%, con 23.600 procedentes del interior de las fronteras españolas. Sólo un 9,1% procedía de fuera.

En lo que a pernoctaciones se refiere, la provincia contabilizó en julio 48.163, que igualmente suponen un incremento en la comparativa interanual. En ese mismo periodo un año antes eran 47.335, es decir, el crecimiento ha sido de un 1,7%. Tampoco en este apartado de la encuesta de ocupación hotelera se llega a alcanzar las estadísticas de julio de 2023 cuando se registraron 48.639 pernoctaciones en Soria.

Del total de ellas, sólo el 7,6% fueron de ciudadanos extranjeros, ratificando que el turismo que llega a la provincia es eminentemente nacional.

En lo que concierne al conjunto de Castilla y León, los establecimientos hoteleros de la región anotaron 893.630 pernoctaciones en julio, lo que supone un aumento del 3,1 por ciento con respecto a las registradas en el mismo mes de 2024, cuando hubo 27.223 menos. En el caso de los viajeros, aumentaron la mitad (un 1,6 por ciento), al alcanzar los 539.577, 8.287 más que en el mismo mes del año anterior, según los datos consultados por Ical en el INE, a través de la Coyuntura Turística Hotelera.

En el conjunto del país, los viajeros crecieron un 2,8 por ciento, hasta los 13 millones, mientras las pernoctaciones subieron un 1,8 por ciento, superando las 44,6 millones. Las de viajeros residentes en España subieron un 0,3 por ciento (hasta los 378.740), mientras que las de extranjeros aumentaron un 4,6 por ciento (160.837). Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en julio, con el 24, 14 y 13 por ciento del total de las pernoctaciones, respectivamente.

Por su parte, los principales destinos de los no residentes fueron Baleares, Cataluña y Canarias, con el 34, 20 y 18 por ciento del total, respectivamente. Por zonas turísticas, Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 8,2 millones. Por su parte, los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Barcelona, Madrid y Calvià.

En Castilla y León, donde la estancia media el pasado mes de julio fue de 1,6 días (frente a los 3,4 de España).

Por provincias, las pernoctaciones aumentaron en todas las provincias salvo en Zamora, donde bajaron un 4,9 por ciento, hasta las 39.685, y Segovia, donde cayeron un 4,7 por ciento, hasta las 97.844. El incremento más significativo se produjo en Salamanca, con una subida del 10 por ciento, hasta las 173.321; seguida por Burgos, con el 5,8 por ciento, hasta las 163.413; Palencia, con el 5,6 por ciento, hasta las 46.609; Valladolid, con el 4 por ciento, hasta las 113.313; Ávila, con el 2,7 por ciento, hasta las 61.573; Soria, con el 1,7 por ciento, hasta las ya mencionadas 48.163; y León, con el 0,1 por ciento, hasta las 149.710.

En cuanto a los viajeros, la cifra descendió en cinco provincias, con la peor evolución registrada en Segovia, con un descenso del 4,2 por ciento, hasta los 57.512; seguida por Burgos, con un 3,7 por ciento menos (101.445) y por Zamora, con otro 3,7 por ciento menos (23.769); León, con un 1,1 por ciento menos (95.255); y Ávila, con un 0,5 por ciento de retroceso (36.010). Por el contrario, donde más se incrementó el volumen de viajeros fue en Salamanca, con un 13,3 por ciento más (110.063); seguida por Valladolid, con un 4,5 por ciento (65.011); Palencia, con un 2,4 por ciento (24.548); y Soria, con un dos por ciento (25.965) ya mencionado.

La tasa de variación anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se situó de media en Castilla y León en julio en el 7,3 por ciento, 2,4 puntos por encima de España, que alcanzó el 4,9 por ciento.

Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, alcanzó los 40,1 euros de media, con un 10,4 por ciento de subida, cuando en el conjunto del país fue de 111,8 euros, un 5,6 por ciento más.

La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) mide la evolución de la oferta y ocupación en los alojamientos hoteleros a través del análisis de diversas variables: viajeros, pernoctaciones, grado de ocupación, número de establecimientos, estancia media, etc. Se recogen dato de hoteles con categoría de cinco, cuatro, tres dos y una estrella de oro y hostales y pensiones con tres, dos y una estrella de plata.