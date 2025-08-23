Soria, en el podio de las temperaturas mínimas del país

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Soria continúa hoy sábado marcando temperaturas mínimas, esta vez con dos registros, uno que se ha situado en el podio, y una segunda localidad que lleva ya tres días consecutivos como uno de los municipios más fríos del país.

Los termómetros en San Pedro Manrique, en Tierras Altas, han marcado 4,2 grados a las 7.20 horas, la temperatura más baja del país sólo por detrás de Reinosa en Cantabria, que de madrugada ha registrado 3,1 grados. Es además la mínima de Castilla y León.

Y por tercer día consecutivo Ucero vuelve a estar en el 'top ten' de las temperaturas más frías, esta vez en décimo lugar, con 5,9 grados a las 7.20 horas.

Para hoy las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología apuntan a cielos despejados con temperaturas que oscilarán entre los 31 grados de máximas y los 8 de mínimas.