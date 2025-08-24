Ondara ‘rescata’ del ERTE a los primeros cinco empleados

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El nuevo plan estratégico de Ondara sigue quemando etapas, y, lo más importante, cumpliendo sus objetivos. El primer lote de cannabis con fines medicinales ya está en el invernadero de Garray y la empresa se predispone a desafectar a los primeros cinco trabajadores de un ERTE que lleva activo desde junio de 2022, según confirmaron fuentes de la propia Ondara. La previsión es que esa desafectación se produzca esta próxima semana con lo que la actividad productiva regresará al invernadero.

La empresa Ondara ha transitado por un complejo proceso administrativo desde que tomara la decisión de cambiar el cultivo de rosas por el de cannabis hace algo más de cuatro años. El complejo procedimiento para obtener las licencias necesarias desembocó en que una empresa, que llegó al entorno de los 300 trabajadores, ahora apenas cuente con unos 60, afectados por dos ERTE.

El expediente más importante afecta a unas 50 personas que eran las responsables del cultivo de las plantas. Se activó a mediados de 2022 una vez que se completó el proceso de validación del cultivo de cannabis y ha ido encadenando sucesivas prórrogas hasta este momento. El segundo ERTE afecta a una decena de personal técnico que se ha ido aplicando en función de las necesidades de la empresa y que está vigente desde mediados de 2024. Este segundo expediente afecta a 11 personas y su afectación ha dependido de los diferentes procesos administrativos, y de cultivo, que ha necesitado la empresa. Por ejemplo estas semanas se ha rescatado a la técnica de plagas una vez que ya se ha iniciado el cultivo en las instalaciones.

Ahora el paso que da Ondara es clave ya que tras tres años sin actividad productiva recupera al personal de producción que se encargará del proceso de cuidados de las plantas al invernadero. La empresa ya explicó que la intención es hacer una recuperación «progresiva» de los trabajadores en grupos de 5 con la perspectiva de tener alrededor de 30-35 trabajadores a finales de octubre y todo el ERTE levantado entre finales de año y principios de 23026. El primer paso se dará la semana que viene.

final de año

Aunque los cálculos no siempre son exactos, el ciclo de producción del cannabis se extiende unos 4 o5 meses. Ondara ya tiene habilitados al menos tres lotes de cannabis y la previsión es que se puedan ocupar en la producción 2 de las 14 hectáreas del invernadero de Garray.

Inicialmente, los clones se plantan en la sala de propagación y tras un par de semanas pasan ya al invernadero para la fase denominada vegetativa. Este es uno del os momentos más importantes ya que se aborda el crecimiento de la planta. Un elemento clave es que durante esta fase las plantas de cannabis deben recibir alrededor de 18 horas de luz, por lo que la empresa reactivará también los focos del invernadero. Los primeros lotes que iniciaron la fase de propagación a principios de mes son los que ahora han pasado el invernadero y posibilitarán la recuperación de los trabajadores. Estas dos primeras fases se extienden entre 6 y 7 semanas aproximadamente.

Una vez cumplido esta fase, las plantan se adentra en la época de flotación que se extiende otras 8 o 9 semanas. Básicamente, se induce la floración limitando su exposición a a 12 horas de luz diarias. Una vez que se produzca esa floración ya se puede pasar a la fase de cosecha del cannabis. Posteriormente ya se afrontarán las labores de limpiado, secado y curado de las plantas. El proceso productivo culmina con el análisis de las plantas y, en los casos que sea necesario, la ‘descontaminación’ de las mismas. Bajo estas premisas y siempre que no surjan inconvenientes en un cultivo tan delicado, la previsión es que Ondara Directorships pueda tener su primera remesa de cannabis con fines medicinales para finales de este año o principios del próximo.