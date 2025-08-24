Fotos: Los celtíberos toman Soria en la Vulcanalia

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
24.08.2025 | 08:10
24.08.2025 | 08:10
Vulcanalia pone el broche de oro a una serie de actividades celebradas durante la semana. Durante el desfile celebrado la noche del sábado 23 de agosto, decenas de actores ataviados como tropas numantinas y romanas caminaron hasta la Plaza del Olivo donde se produjo un encuentro entre ambos bandos y se proyectó un Videomapping de la batalla 'Cuando el hierro habla'.
Durante el acto, se hizo entrega del
Premio Espíritu Numantino al médico anestesista Raúl Incertis por su labor en Gaza prestando ayuda humanitaria en el Hospital Nasser de Jan Yunis.
Un homenaje a los héroes de Numancia MARIO TEJEDOR
Vulcanalia 2025
