Fotos: Los celtíberos toman Soria en la Vulcanalia

Un acto que traer a la capital la histórica lucha entre romanos y celtíberos para conquistar Numancia, esta vez, con un espectacular videmapping sobre el Banco de España y un homenaje a Raúl Incertis

Un homenaje a los héroes de Numancia

Un homenaje a los héroes de NumanciaMARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

La Vulcanalia pone el broche de oro a una serie de actividades celebradas durante la semana. Durante el desfile celebrado la noche del sábado 23 de agosto, decenas de actores ataviados como tropas numantinas y romanas caminaron hasta la Plaza del Olivo donde se produjo un encuentro entre ambos bandos y se proyectó un Videomapping de la batalla 'Cuando el hierro habla'.

Durante el acto, se hizo entrega del Premio Espíritu Numantino al médico anestesista Raúl Incertis por su labor en Gaza prestando ayuda humanitaria en el Hospital Nasser de Jan Yunis.

