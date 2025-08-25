Torrezno de Soria ultima el proceso técnico para lucir la etiqueta de IGP

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El torrezno de Soria logró a finales del año 2024 el registro por parte de la Comisión Europea de la Indicación Geográfica Protegida que supone el espaldarazo definitivo a un producto que ha tenido un crecimiento imparable desde el nacimiento de la Marca de garantía. Desde ese momento comenzó un complejo proceso administrativo que ahora afronta sus últimos pasos con el objetivo de que antes de final de año la panceta soriana pueda lucir en su etiqueta el símbolo IGP.

Desde el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) que asesora en todo el procedimiento explicaron que «en la actualidad se están dando pasos para la puesta en marcha de la IGP de cara a poder certificar el producto y ponerlo en el mercado lo antes posible». En este sentido se ahondó en que «para ello, la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria va a proceder a solicitar en próximas fechas el reconocimiento de la asociación como órgano de gestión y la aprobación de su norma específica reguladora».

Desde estas mismas fuentes añadieron que «una vez reconocido el órgano de gestión (y aprobado su reglamento), así como, implantado el sistema de control, el operador que acredite el cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Condiciones mediante el correspondiente certificado, podrá etiquetar su producto con la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Torrezno de Soria.

Desde el colectivo de productores avanzaron que algunos de los pasos ya se ha completado, como por ejemplo la solicitud de reconocimiento como órgano gestor. El paso siguiente es el reglamento que se prevé tener de forma oficial entre finales de septiembre y principios de octubre.

El desarrollo de la Marca de Garantía y ahora la IGP ha impulsado al Torrezno de Soria a cotas hasta ahora desconocidas. Las cifras de venta rompen su techo cada año e incluso para 2025 se espera marcar un nuevo techo. Aunque todavía provisionales, las últimas cifras oficiales indicaban que en el primer cuatrimestre del año se había superado el millón de kilo que lo, según los productores, supone un aumento del 36% sobre el mismo periodo de tiempo. El 2024 tiene, hasta ahora, establecido el récord de venta de Torrezno de Soria con 3,8 millones de kilos comercializados, aún bajo la Marca de Garantía. Si el ritmo se mantiene es previsible que la anualidad de 2025 termine por encima de lo 4 millones de kilos convirtiéndose en la mejor forma de celebrar la posibilidad de etiquetar el producto con el sello merecido de la IGP.

MANZANA DE SORIA

Otros de los productos sorianos que está con un procedimiento abierto en busca de conseguir la IGP es la Manzana de Soria aunque, en este caso, el proceso está en una fase aún muy inicial. Desde el Itacyl explican que «con fecha 23 de julio de 2024, la Asociación para la Promoción de la Manzana de Soria presentó una solicitud para las ayudas a las actividades promovidas por los consejos reguladores y demás asociaciones sectoriales alimentarias para el desarrollo de programas voluntarios de fomento y divulgación de la calidad alimentaria». De esta forma y en el marco de esta convocatoria «le fue concedida una ayuda para la elaboración de estudios para la preparación de solicitudes de reconocimiento del DOP e IGP, paso previo e imprescindible para solicitar e iniciar los trámites para el registro de la IGP».

Actualmente, «la asociación está en proceso de elaboración del estudio justificativo y demás documentación (pliego de condiciones, documento único, etc.) para presentar la solicitud de registro de la IGP», según confirmaron desde el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.