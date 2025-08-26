El 31 de agosto acaba el plazo para participar en el concurso fotográfico 'Mi Verano en Soria' 2025

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Cuenta atrás para poder participar en el concurso fotográfico de Heraldo-Diario de Soria, un certamen que se ha convertido en todo un clásico del verano soriano, cada vez con un mayor número de obras presentadas. Los interesados en participar pueden hacerlo hasta este próximo domingo, 31 de agosto, tal y como recogen las bases. El concurso fotográfico 'Mi verano en Soria' celebra una nueva edición para recopilar las mejores imágenes de estío en la provincia. La iniciativa de Heraldo-Diario de Soria cuenta en esta edición con 2.000 euros en premios, que como novedad son en metálico.

Las fotos para el concurso 'Mi verano en Soria' 2025 pueden enviarse hasta el 31 de agosto a eventos@hds-elmundo.es. Deberán tener un 'peso' entre los tres y los cinco megapíxeles en formato jpg. Como asunto del correo debe figurar el nombre de la persona que participa mientras que el título de las imágenes figurará en el texto del email.

Cada participante puede enviar hasta dos imágenes en color o blanco y negro y de tema libre. El requisito es que hayan sido tomadas en Soria y se valorará que transmitan una imagen positiva de la provincia. Cada archivo fotográfico debe llamarse con el nombre y apellidos del autor, numerado en caso de que se opte por enviar dos, añadiendo '(foto 1') y (fotos 2') en este caso.

Para esta edición, 'Mi verano en Soria' está dotado con 2.000 euros repartidos entre cuatro premios. Estas son las cuantías del concurso fotográfico:

Primer premio: 1.000 euros y diploma.

y diploma. Segundo premio: 500 euros y diploma.

y diploma. Tercer premio: 300 euros y diploma.

y diploma. Cuarto premio: 200 euros y diploma.

El concurso fotográfico de 'Heraldo-Diario de Soria' cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Soria, Caja Rural de Soria, la Diputación Provincial de Soria e Iberdrola.