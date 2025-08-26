La necesaria subestación eléctrica de Zuzones, entre Burgos y Soria, logra el permiso ambiental

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha emitido el informe de impacto ambiental del proyecto de construcción de la nueva subestación a 400 kV de Zuzones y las líneas aéreas asociadas en los municipios de La Vid y Barrios (Burgos) y Langa de Duero (Soria). Se trata de una infraestructura importante para la red eléctrica de Soria de cara a mejorar la capacidad de suministro de proyectos industriales que sean grandes consumidores de energía.

El documento, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), concluye que la actuación «no debe someterse a evaluación ambiental ordinaria, en tanto no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio natural, siempre y cuando el promotor aplique las medidas preventivas, correctoras y compensatorias fijadas en la resolución», según informó la Subdelegación del Gobierno en Soria.

La motivación de esta infraestructura, según detalla Red Eléctrica es «proporcionar un suministro seguro y de calidad a grandes consumidores conectados directamente a la red de transporte, en su mayor parte, instalaciones industriales». Además, sirve para «reforzar la seguridad del suministro mediante el apoyo a la demanda presente y futura de energía eléctrica en el territorio, así como permitir la integración de nueva energía renovable en el sistema».

Hay que recordar que el Estado se encuentra en plena proceso de establecer la nueva planificación eléctrica con el horizonte 2030. La provincia de Soria, y otros territorios, tienen la esperanza de que la nueva planificación incluya las infraestructuras que permitan aprovechar, por ejemplo, la potencia eléctrica que se genera en el territorio para proyectos industriales de gran calado, como alguno de los que se proyecta en el PEMA. En el caso de Soria las peticiones lanzadas desde la Junta afectan a tres puntos concretos, esta subestación de Zuzones, una instalación similar en Almazán y la línea eléctrica entre Magaña y Coscurita (Almazán).

El proyecto, impulsado por Red Eléctrica de España, se enmarca en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026 y responde a la necesidad de reforzar la red de distribución de Castilla y León para favorecer la integración de nueva generación renovable y mejorar la fiabilidad del suministro en la zona. La actuación contempla la construcción de una subestación de transporte de energía a 400 kV y dos tramos de líneas aéreas de alta tensión, con una longitud total de 2,7 kilómetros.

Durante la tramitación, el Ministerio consultó a administraciones y entidades interesadas. Entre las respuestas destacan los informes de la Confederación Hidrográfica del Duero, la Oficina Española de Cambio Climático y las Direcciones Generales de la Junta de Castilla y León en materia ambiental, cultural y sanitaria, que condicionaron favorablemente el proyecto a la aplicación de medidas específicas.

El análisis técnico ha tenido en cuenta la ubicación de la infraestructura en un entorno rural atravesado por el río Duero y sus afluentes, así como la presencia de hábitats de interés comunitario, flora protegida y especies de fauna como el milano real, el alimoche, la nutria europea o diversas aves esteparias.

Por ello, la resolución impone prescripciones ambientales que incluyen la revegetación de zonas de ribera con especies autóctonas, la plantación compensatoria de sabinas y encinas, la limitación de talas, la instalación de balizas salvapájaros y la adaptación del calendario de obras para evitar los periodos de cría de aves.