Los tres puntos claves de Soria para el futuro energético de su industria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Gobierno central inició a finales del año 2023 el nuevo ciclo de planificación eléctrica para el horizontes 2025-2030. El proceso, tras la recepción de propuestas y entrar en la fase de estudios, está a la espera de avances que deben llegar antes de final de año. Este instrumento es clave ya que determina la necesidades de desarrollo de la red de transporte de electricidad. En el caso de Soria la propuesta puede ser determinante para que la provincia pueda acoger o no proyectos de gran consumo energético. Hoy en día esos proyectos no pueden llegar a la provincia, como se ha visto esta semana con la multinacional neerlandesa Agro Care.

A modo de resumen, el problema principal al que se enfrenta la provincia de Soria es que la red provincial tiene escasa capacidad suministrar energía a proyectos industriales que demanden una potencia elevada. Es sorprendente porque Soria produce mucha más energía que la que consume, pero por el diseño de la red esa energía termina siendo utilizada en grandes consumidores, principalmente en la área de Madrid. En el periodo de alegaciones de la planificación tanto la Junta como otros colectivos, como la patronal, han puesto sobre la mesa diferentes alternativas. Esta inversiones y mejoras son necesarias para que Soria pueda acoger proyectos como el de Agro Care –350 millones– o el de la planta de producción de combustible sostenible para aviación de Solarig –750 millones–.

La reclamación no es exclusiva de Soria y de hecho tanto el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como otros dirigentes autonómicos, abordaron esta circunstancia en la última Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona. En el caso de Soria las peticiones lanzadas desde la Junta afectan a tres puntos concretos, la subestaciones de Zuzones y Almazán y la línea eléctrica entre Magaña y Coscurita (Almazán).

«Hay un problema enorme, en el entorno de Soria no hay energía, cualquier inversión con un consumo importante se verá condicionada», explican fuentes de la Junta.

El primer punto clave es la subestación de Almazán. En este caso la petición se centra en un «refuerzo». Ahora mismo, la mayor parte de la energía que pasa por ese punto sigue camino hacia la capital de España. El refuerzo permitiría que se pudiera transportar hasta el PEMA y el entorno de la capital «bastante energía» y las obras se complementaría con un transformador que permitiera usar el suministro.

El segundo de los puntos claves es la línea de alta tensión, ya planteada, entre Magaña y Coscurita que en su desarrollo también contempla una nueva subestación que sirva para mejorar le suministro a toda la zona centro incluido el PEMA y la capital provincia. El mapa de inversiones se completaría con el refuerzo de la subestación de Zuzones en la zona de la Ribera que serviría para mejorar el acceso energético en el eje que va desde El Burgo de Osma a la capital de la provincia. «Si no se ejecutan se estrangularían proyectos, tenemos un problema fundamental de energía y es algo que desde la Junta no podemos hacer», resaltan. De forma genérica, estas tres actuaciones servirían para mejorar la integración a la red de la energía renovable producida en Soria y solventar las restricciones técnicas que hoy impiden su aprovechamiento en la provincia.

Esta misma semana el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, a raíz de la amenaza que se cierne sobre Agro Care, volvió a alzar la voz sobre la problemática de la energía. «Desgraciadamente, ni Red Eléctrica ni el Gobierno han dado respuesta a la demanda de Soria y de Castilla y León , pero no nos vamos a cansar ni vamos a desistir en defender las infraestructuras necesarias para la Comunidad», advierte el consejero. «La falta de inversiones en infraestructuras energéticas está retrasando inversiones de empresas que desean ubicarse en Castilla y León y no pueden porque ni el Gobierno ni Red Eléctrica hacen estas inversiones», concluyó.