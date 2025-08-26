Soria registra 30 expedientes sancionadores de la CHD este 2025, el 30% por apertura de pozos

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

En lo que va de año la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha abierto 30 expedientes sancionadores en la zona de la provincia de Soria que pertenece a la cuenca del Duero, si bien todos ellos han sido calificados como infracciones leves. Llama la atención que el 30% por apertura de pozos o instalación de elementos de captación sin extracción, pero también hay multas por navegar sin declaración responsable o sin permiso, y por realizar obras no autorizadas, entre otras.

Así, han sido 30 los expedientes gestionados, tramitados tanto por denuncias formuladas por el propio personal de vigilancia del Dominio Público Hidráulico de la Confederación como las efectuadas por otros agentes de la autoridad, además de otras propuestas de sanción elaboradas por distintas Áreas de la Comisaría y por la Dirección Técnica, junto con los escritos de particulares en los que se denuncian presuntas infracciones.

Tal y como indican fuentes del organismo de cuenca, el mayor número de expedientes se han llevado a cabo por abrir pozos o instalar elementos de captación sin extracción. Así, se han cuantificado hasta la fecha nueve denuncias de este tipo, lo que supone casi el 30% del total de los formulados a lo largo del año.

La navegación sin autorización arrastra otros cinco expedientes. Y es que se da la circunstancia de que no todas las embarcaciones tienen vía libre para navegar por cualquier punto de la cuenca, ya que quedan restringidos, por el reglamento, algunos vehículos como las motos náuticas en 41 de los 50 embalses que aglutina la Confederación Hidrográfica del Duero, incluido el soriano de la Cuerda del Pozo.

Otros cuatro expedientes sancionadores fueron incoados por realizar obras sin autorización en la zona de policía de la cuenca, una franja de terreno de 100 metros de ancho a cada lado del cauce de un río o arroyo que se considera de dominio público hidráulico y por ello sujeta a restricciones en cuanto al uso del suelo y las actividades que se pueden desarrollar en ella.

También se han registrado tres denuncias por extracción de aguas subterráneas sin autorización, dos, por vertidos no autorizados en cauces, y otros dos, por depósito de residuos. Y ya por último se ha abierto un expediente por extracción superficial sin autorización, otro por incumplimiento de las condiciones de vertido, otro por realizar una obra en cauce sin autorización, además de uno por ocupación de cauce y un último por ocupación de zona de servidumbre.

Lo cierto es que la mayoría de los expedientes sancionadores que abre la Confederación en la cuenca concluyen con la imposición de una sanción económica, y muchos de ellos con la obligación además de indemnizar los daños causados al dominio público hidráulico. Cabe señalar que todos los que se han tramitado este año se han calificado como infracciones leves.

Desde el año 2020 hasta la actualidad la CHD ha registrado 145 expedientes, sumando los 30 de este 2025, todos ellos considerados leves, excepto una multa coercitiva y tres que tuvieron la calificación de menos graves. Llama la atención además que 29 de las 115 denuncias formuladas de 2020 a 2024 fueron por navegar sin autorización, 22 por vertidos no autorizados, y otras 19 por incumplimiento en las condiciones de vertidos. El resto, repartidas en otros epígrafes como la apertura de pozo o la instalación de elementos de captación sin extracción, cortas sin autorización en cauce, extracción subterránea sin autorización y ocupación de cauces, entre otros.