Cuerda del Pozo, en Soria, es el embalse de la cuenca del Duero con más agua embalsada

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El embalse soriano de Cuerda del Pozo se sitúa actualmente como el que mayor volumen de agua almacena en toda la cuenca del Duero, con un 72,2% de su capacidad total. Este lunes, último del mes de agosto, los embalses gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) albergan 1.578,6 hectómetros cúbicos (hm³), lo que representa un 55,3% de su capacidad total de almacenamiento. Este dato se encuentra 7,4 puntos porcentuales por encima de la media registrada en la última década, aunque muestra un ligero descenso de 0,8 puntos respecto a las cifras del año pasado.

Según la información facilitada por el organismo de cuenca, la situación de los diferentes sistemas hidráulicos presenta variaciones significativas. Los embalses leoneses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, pertenecientes a los Sistemas Esla y Órbigo, se encuentran al 46,3% de su capacidad.

Por su parte, los embalses palentinos de Camporredondo y Compuerto, del Sistema Carrión, registran un 43,5% de llenado, mientras que los de Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo, del Sistema Pisuerga, también en Palencia, alcanzan un nivel más favorable con un 66,3% de su capacidad, informa Europa Press.

En cuanto al resto de embalses de la cuenca, los de Arlanzón y Úzquiza, ubicados en la provincia de Burgos y pertenecientes al Sistema Arlanza, presentan un estado favorable con un 70,9% de llenado. Los embalses segovianos de Linares del Arroyo y El Pontón Alto, de los Sistemas Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja respectivamente, mantienen un 59,2% de su capacidad, mientras que el embalse abulense de Castro de las Cogotas, del Sistema Cega-Eresma-Adaja, alcanza el 64,8% de su volumen total.

En la provincia de Salamanca, el embalse de Santa Teresa del Sistema Tormes presenta un nivel de llenado del 65,2%, mientras que los embalses de Irueña y Águeda, pertenecientes al Sistema Águeda, registran un nivel más bajo, con un 44,1% de su capacidad total.