Soria registra 22.970 pensiones, 237 más que hace un año

La pensión media en Soria subió un 5,27% de media durante el último año, y se queda en 1.272,90 euros, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De este modo, las prestaciones de la provincia experimentan la segunda mayor subida regional, que registra una media del 4,58% en su variación interanual, y además, el aumento está por encima de la nacional, con un incremento del 4,48%.

Además, Soria tiene 237 pensionistas más que hace un año, lo que supone una subida del 1,04%. El número de perceptores de pensiones contributivas, las que se generan por cotización, ha subido en los últimos doce meses hasta los 22.970. Pero la pensión media en Soria sigue todavía 40,05 euros por debajo de la nacional, con una ‘nómina’ de 1.312,95 euros frente a los 1.272,90 euros que se cobran en la provincia, en línea con los salarios que han registrado durante su tiempo de actividad. De igual modo, está por debajo de la media de Castilla y León, 1.313,71 euros.

No obstante, hay cuatro provincias por detrás de Soria por su cuantía en las prestaciones: Segovia, donde la media está en 1.253,36 euros; Salamanca, con 1.228,70 euros; Ávila, con 1.159,28 euros; y Zamora, con una pensión media de 1.130,18 euros. Cabe recordar que en muchos casos la cuantía depende de las cotizaciones y estas a su vez de los salarios, lo que puede explicar estas disparidades. Por el contrario, la pensión media más alta se registra en Valladolid, con 1.435,2 euros; seguida de Burgos, con 1.410,9 euros. Le siguen Palencia (1.344,8 euros) y León (1.309,8 euros).

El PSOE destaca que las pensiones en Soria han subido más de un 60% desde 2018 gracias al compromiso del Gobierno con los mayores. El diputado Luis Rey resaltó que esta subida «no es fruto de la casualidad, sino de una política responsable y justa, que vincula las pensiones al IPC, garantiza subidas anuales y protege especialmente a quienes tienen pensiones más bajas». Y es que en este tiempo la pensión media de jubilación en Soria ha pasado de 894 euros a 1.441 euros mensuales, lo que supone un aumento histórico de más del 60%.

Del total, el 68,9% (15.849) corresponde a jubilación, con una pensión media que asciende a 1.441,03 euros. Por incapacidad permanente son 1.299 pensiones con las que cuenta Soria, con una media de 1.192,41 euros. Por viudedad, existen 5.065 pensiones (871,95 euros de media); por orfandad, 682 (554,41 euros de media), y en favor de familiares, 75 (746,31 euros de media).

Cabe señalar que en Soria a 1 de agosto hay 4.721 pensiones con complemento a mínimos, lo que supone el 20,6% del total, un punto y medio por debajo de la media de Castilla y León, que son 143.899, el 22,7%.

También el número de pensiones en la Comunidad subió un 1,2% en la tasa interanual, hasta las 633.948. Del total, casi dos terceras partes (412.871) fueron de jubilación, con una pensión media que ascendió a 1.501,7 euros. Por incapacidad permanente, fueron 50.324 pensiones (1.201,8 euros); por viudedad, 147.951 (935,6 euros); por orfandad, 18.883 (569 euros); y en favor de otros familiares, 3.919 (803,1 euros).

Por comunidades, la pensión media más alta se encontró en el País Vasco (1.671,5 euros), seguida por Asturias (1.522,3 euros) y Madrid (1.521 euros). Por el contrario, las más bajas se registraron en Extremadura (1.110), Galicia (1.128) y Murcia (1.170,4 euros). En el conjunto de España, la nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 13.620,9 millones de euros el pasado 1 de agosto.

Insiste el diputado socialista en que el Gobierno de España continúa demostrando su firme compromiso con la defensa del Estado del Bienestar y la protección de los mayores.

«Con este Gobierno, las pensiones siempre subirán conforme al coste de la vida. Frente a los recortes del pasado, hoy garantizamos derechos y justicia social», sostiene Rey.

Gracias a estas medidas, Soria acorta la brecha con la media de Castilla y León y la nacional, situándose cada vez más cerca de los niveles medios del país, y demuestra que las políticas sociales bien diseñadas tienen un efecto directo en la vida de las personas y en la cohesión territorial.