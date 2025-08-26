Heraldo-Diario de Soria

Fotos: El Pinarcillo del Monte Valonsadero renueva su cara con motivos micológicos

A través del proyecto europeo Mycotour se ha planteado una senda micológica con dibujos de setas sobre las cortezas de los árboles, así como una serie de 'mico-juegos' en la antigua pista de tráfico, convertida en zona deportiva para patines y bicicletas

Una zona del Monte Valonsadero donde disfrutar a escasos minutos de la ciudad

Una zona del Monte Valonsadero donde disfrutar a escasos minutos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

El entorno conforma un lugar de esparcimiento perfecto para el paseo y el ejercicio, con zona de juegos, parque de mayores, rutas BTT y de paseo, así como distintos puntos de interés que convierten esta zona de Valonsadero en un atractivo para quien quiera alejarse de la ciudad sin salir de la capital.

Ahora los trabajos se centran en el Pinarcillo del Monte Valonsadero donde se creará una MicoSenda con paradas que contarán con paneles explicativos sobre la micología, sus buenas prácticas y el ecosistema en el que se encuentran.

Una zona del Monte Valonsadero donde disfrutar a escasos minutos de la ciudad

Una zona del Monte Valonsadero donde disfrutar a escasos minutos de la ciudadMARIO TEJEDOR

El pinarcillo como lugar para conocer mejor las setas y hongos

