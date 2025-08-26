Fotos: El Pinarcillo del Monte Valonsadero renueva su cara con motivos micológicos
A través del proyecto europeo Mycotour se ha planteado una senda micológica con dibujos de setas sobre las cortezas de los árboles, así como una serie de 'mico-juegos' en la antigua pista de tráfico, convertida en zona deportiva para patines y bicicletas
Ahora los trabajos se centran en el Pinarcillo del Monte Valonsadero donde se creará una MicoSenda con paradas que contarán con paneles explicativos sobre la micología, sus buenas prácticas y el ecosistema en el que se encuentran.
El pinarcillo como lugar para conocer mejor las setas y hongos
