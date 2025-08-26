Fotos: El Pinarcillo del Monte Valonsadero renueva su cara con motivos micológicos

Una zona del Monte Valonsadero donde disfrutar a escasos minutos de la ciudadMARIO TEJEDOR

El entorno conforma un lugar de esparcimiento perfecto para el paseo y el ejercicio, con zona de juegos, parque de mayores, rutas BTT y de paseo, así como distintos puntos de interés que convierten esta zona de Valonsadero en un atractivo para quien quiera alejarse de la ciudad sin salir de la capital.

Ahora los trabajos se centran en el Pinarcillo del Monte Valonsadero donde se creará una MicoSenda con paradas que contarán con paneles explicativos sobre la micología, sus buenas prácticas y el ecosistema en el que se encuentran.