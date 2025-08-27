El centro de La Merced se traslada durante las obras al antiguo colegio de los Franciscanos

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El antiguo colegio San José, más conocido como los Franciscanos, vuelve a reabrir sus aulas. Lo hará como Centro Integrado de Formación Profesional La Merced de Soria y por el tiempo que duren las obras de reforma del actual edificio de FP.

La Merced se traslada al colegio, que cerró sus puertas en 2017 y desde entonces ha estado en venta, sin éxito. La decisión ha sido adoptada por la Junta de Castilla y León ante las dificultades, sobre todo por motivos de seguridad, que entraña compaginar las obras de reforma de centro de FP con la docencia y la presencia de alumnos y profesores.

Según destacó el director Provincial de Educación de Soria, Alfredo de Pablo, «el centro en el que se desarrollará la actividad lectiva, el colegio San José, está a escasos metros del CIFP La Merced y cuenta con todo el equipamiento necesario para el correcto desarrollo de la actividad lectiva». Constituye por tanto la mejor opción, según el criterio de Educación, para que las clases sufran el menor trastorno posible a pesar del traslado.

Las obras en el centro de Formación Profesional La Merced comenzaron hace unos días en una intervención «muy ambiciosa», con un presupuesto superior a los 9,7 millones de euros. De Pablo recordó que el plazo de ejecución de las obras está previsto en 20 meses, es decir, dos cursos, y durante ese tiempo la actividad lectiva se muda a otro inmueble «para garantizar la seguridad del alumnado».

Desde la dirección del centro consideran acertada la elección del San José para albergar las clases durante los trabajos de reforma y aseguraron que el colegio dispone de cocina y obrador, entre otros requisitos, por lo que «no va a faltar nada para la formación del alumnado», especificó la directora, María Eugenia Lafuente. «Vamos a estar bien», resumió, «las aulas son grandes y luminosas».

En cuanto a la mudanza, indicó que será a partir del 1 de septiembre, cuando regrese el equipo del profesorado, el momento de determinar qué necesidades se plantean. «No habrá ningún problema, nos lo aportarán», auguró en referencia a la respuesta de la Consejería de Educación.

Respecto al acondicionamiento de un centro que lleva cerrado desde 2017, será cuestión de «un lavado de cara», puesto que se ha mantenido intacto después de abandonar la actividad lectiva. Desde ese año el inmueble se encuentra en venta y ahora desde Educación se ha llegado a un acuerdo con el Obispado, propietario del inmueble, para su uso al menos en los dos próximos cursos.

Lafuente destacó que serán dos años de transición con la recompensa de que cuando las obras hayan finalizado, dispongan de un centro renovado y moderno, además con la incorporación de más familias profesionales. Está previsto su puesta en funcionamiento en el inicio del curso escolar 2027-2028. Permitirán incrementar el número de puestos escolares en 120, al trasladar los ciclos formativos correspondientes a la familia de Administración y Gestión, que actualmente se imparten en el IES Virgen del Espino, en concreto el Grado Medio de Gestión Administrativa y el Superior de Administración y Finanzas.

El nuevo centro contará con una superficie construida de 3.254,17 metros cuadrados, con cuatro plantas, y ocupará el espacio del gimnasio que se demolerá y parte del resto de la parcela, teniendo en cuenta la necesidad de mantener el funcionamiento del centro durante las obras. Además, se conectará con el actual permitiendo el funcionamiento como un único inmueble; para favorecer su anexión se reubicarán espacios, tanto interiores como exteriores.

Las áreas que contempla la citada ampliación son tres aulas polivalentes, un aula de administración y gestión y taller administrativo para la familia de Administración y Gestión. En la parte que ocupará Hostelería y Turismo habrá dos aulas polivalentes, un aula de agencias e Información turística, un taller de pastelería y repostería y un taller de restaurante y bar. Asimismo, se construirán dos aulas polivalentes, planta de elaboración de productos alimenticios, laboratorio de análisis de alimentos y almacén para dar servicios a las enseñanzas relacionadas con las Industrias Alimentarias.

Dentro de los espacios comunes destaca la sala de empresas, el aula profesional de emprendimiento (APE), biblioteca, aseos, vestuarios de profesores, almacén y cuartos de limpieza, basura, contadores y telecomunicaciones. En el exterior se construirán porches en patios, estacionamiento para bicicletas y espacios de juegos, estancia y ajardinamiento.

Por su parte, según añadió el director provincial de Educación, los alumnos usuarios de la residencia La Merced se trasladarán de forma temporal a las otras tres residencias públicas de Soria, «lo que permitirá mantener la atención y los servicios en condiciones óptimas».