Transportes elige a Intecsa-EIC para el enlace entre A-11 y A-15

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Cuenta atrás para que, como comprometió el ministro de Transportes, Óscar Puente, todos los tramos de la Autovía del Duero –al menos los de Soria–, estén en ‘marcha’ antes de que acabe la legislatura. El contrato para la actualización del tramo que unirá la A-11 en La Mallona con la A-15 en Los Rábanos ya tiene propuesta de adjudicación para la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Intecsa y ECI que dispondrán de un plazo de 24 meses y prácticamente cuatro millones de euros para redactar un tramo de unos 20 kilómetros y coste estimado de 150 millones de euros.

El contrato se licitó el pasado mes de febrero por parte del Ministerio de Transportes con un presupuesto base de 4,9 millones de euros y el citado plazo de ejecución de 24 meses. Sin embargo, se detectaron algunos errores en el pliego que provocaron la suspensión del procedimiento. Una vez resueltos, a principios de junio se reanudó la contratación estableciendo el 30 de junio como fecha límite para la presentación de ofertas por partes de las empresas interesadas. A lo largo del verano se han ido celebrando las diferentes meses de contratación para conocer los detalles de las propuestas de las 12 empresas que presentaron ofertas la contrato.

Ayer la Dirección General de Carreteras, organismo que tutela el procedimiento, publicó en el expediente del contrato el acta de la última reunión en la que ya se establece la propuesta de adjudicación. «De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa propone como adjudicatario a la Unión Temporal de Empresas Intecsa Engineering Group y Estudio de Ingeniería Cicil (EIC) por ser por haber sido la oferta con mejor relación calidad-precio para la Administración según las condiciones establecidas en el pliego, por importe de 3.182.165,29 Euros (3.850.420,00 Euros con IVA) y un total de 99,99 puntos», expone el acuerdo.

La propuesta de adjudicación es lo que antes se denominaba adjudicación provisional. Ahora, tras la efectiva comunicación a la empresa, la UTE deberá proporcionar a la administración la documentación acreditativa y, tras su comprobación, la adjudicación se elevará a definitiva y se hará oficial. Bajo estas premisas, en condiciones normales la formalización del contrato debería producirse en torno a finales de septiembre o principios de octubre y es en ese momento en el que comenzarán a contar los plazos establecidos en el pliego que, como está explicado, ascienden a 24 meses.

Si no hay mayores retrasos, el Ministerio de Transportes tendrá el proyecto de trazado en su mesa en el último trimestre del año 2027. Ahí iniciaría otro periplo administrativo para superar la aprobación inicial, la exposición pública y la aprobación definitiva antes de dar el último paso con la licitación del contrato de obras.

Según la información facilitada por el Gobierno cuando se licitó la actualización del tramo «está previsto invertir más de 150 millones de euros (IVA incluido) en la construcción de este tramo de 20 km, que permite completar la A-11 en la provincia de Soria y conectarla con la futura autovía a Navarra (A-15)». «La necesidad de actualizar el proyecto de la A-11 en este tramo, entre Los Rábanos y La Mallona, surge de la necesidad de adecuarlo a las circunstancias actuales y a los cambios en la legislación y en la normativa técnica aplicable; como paso previo a que pueda ser aprobado y a que pueda servir de base a las correspondientes obras», explicaban.

Por otro lado, y para optimizar la viabilidad económica de la actuación, «se estudiará dividir el tramo en dos subtramos para los que se desarrollarán sendos proyectos constructivos diferenciados que garanticen su constructibilidad independiente». «El objetivo es que se licite y ejecute la obra de cada tramo de manera independiente», indicaron. En el desarrollo de los trabajos de redacción, se valorará la necesidad o no de someter el proyecto a Evaluación Ambiental conforme a la normativa vigente, concluyó el Gobierno.

La autovía del Duero a su paso por Soria está compuesta por un total de ocho tramos de los que seis están en servicio –la variante de El Burgo desde 2004 y el resto, escalonadamente, desde el año 2019–. Quedan pendientes dos tramos. En fase de ejecución se encuentra el trayecto entre Langa de Duero y la variante de Aranda, ya en la provincia de Burgos. La intervención arrancó a principios del año 2025 con un plazo de ejecución de 37 meses y un presupuesto de algo más de 180 millones de euros. Si se cumple el calendario previsto, algo inédito en la autovía del Duero, las obras deberían estar terminadas en le primer trimestre del año 2028. Por último, quedará por afrontar el enlace entre A-11 y A-15 que unirá el inicio actual de la Autovía del Duero en la localidad de La Mallona con Los Rábanos para conectar con la autovía de Navarra.