La Banda de Música de Soria homenajea a Manuel de la Calva, del Dúo Dinámico, en un concierto en la Barriada

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La Banda Municipal de Música ha rendido homenaje al compositor Manuel de la Calva, componente del Dúo Dinámico fallecido esta semana. Fue en el concierto ofrecido por la agrupación soriana en la Barriada, dentro del ciclo veraniego la Banda en los Parques, en la tarde del miércoles.

La formación que dirige José Manuel Aceña cambió la programación prevista, eliminando dos obras para dar cabida a un mix del Dúo Dinámico, formado por Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, en reconocimiento a la aportación musical y cultural de este afamado dúo a la historia de la música en España en el último medio siglo. «Gracias por poner banda sonora a la vida de tanta gente» puede leerse en el post colgado por la Banda tras conocer el fallecimiento de De la Calva, a los 88 años.

El repertorio de la Banda ya recogía algunos temas del Dúo Dinámico, considerado uno de los grupos pioneros y más influyentes del pop español, así como precursores del fenómeno fan en la década de los 60.

15 años, Resistiré y El final del verano fueron algunos temas del mix, que cerró el concierto, con una primera parte en la que se escucharon obras de José Vélez, Federico Chueca y Edmun Loffer, entre otros; y una segunda con Ferrer Ferrán, Amadeo Vives y Marcel Peeters.

El concierto en la Barriada sitúa a la Banda en la recta final de este ciclo veraniego, muy aplaudido al igual que en años anteriores. «Tiene mucha aceptación entre la gente», comentó el director, destacando los conciertos que tuvieron lugar en el Sotoplaya y el del Alto de la Dehesa, «en el que se nos hizo de noche». La Banda en los Parques está compuesto por ocho conciertos, a falta del que tendrá lugar el próximo miércoles (día 3 de septiembre) en el parque de Los Pajaritos y al siguiente en el parque de Santa Bárbara (10 de septiembre).

Por otro lado, el Festival Soria Clásica - Ciclo de Música de Cámara ‘Gerardo Diego’ finaliza este jueves su duodécima edición con la actuación del grupo vocal ‘Cantoría’. Será a las 20.30 horas en el Espacio Santa Clara. Cantoría es un grupo vocal especializado en la interpretación de polifonía vocal del Renacimiento Ibérico y primer Barroco.