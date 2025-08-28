Laguna Negra de Soria: control permanente del estado de las aguas tras la exitosa pesca de cangrejos

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La Junta controlará de forma permanente el estado de las aguas de la Laguna Negra, todo un monumento natural situado en Vinuesa y el enclave medioambiental con más turismo de la provincia de Soria. La decisión obedece al estado crítico en que llegaron a estar las aguas estos últimos veranos, con un aspecto verdoso debido a la llamada eutrofización y a la apuesta por salvaguardar la joya del Parque Natural Laguna Negra y Circos glaciares de Urbión.

La situación en estos momentos dista mucho de ser preocupante debido a las medidas ya adoptadas, pero la decisión está tomada: una empresa especializada tomará muestras todos los meses de distintos parámetros y a diferentes profundidades de la Laguna, lo que permitirá actuar con rapidez si el estado del agua empeora, según avanzó el director del parque natural, Óscar Carrascosa.

Esta monitorización analizará valores físicos y químicos de la Laguna, con mediciones de nutrientes, ph del agua y temperatura. La Delegación Territorial de la Junta ultima la tramitación para la adjudicación de la toma de muestras y la analítica, que se llevará a cabo a «diferentes alturas de la capa del agua». Desde el Servicio Territorial se confía en que la información sea exhaustiva y ofrezca una radiografía sanitaria casi permanente. «De este modo sabremos cuál es el mejor momento para actuar y cuándo vuelven a registrarse concentraciones de fósforo», indica Carrascosa que, pese a la notable mejora, no lanza las campanas al vuelo.

La pesca, un éxito

El control poblacional del cangrejo ha sido «un éxito», pero «eso no quiere decir que el próximo año pueda ser explosivo», advierte el director del parque natural, que en ocasiones anteriores ha apuntado al cambio climático como una circunstancia que se escapa al control de la institución.

La pesca de cangrejos en la Laguna, en sucesivas campañas veraniegas, ha sido el arma fundamental a la hora de frenar la eutrofización, fenómeno consistente en la contaminación de masas de agua debido al exceso de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo que, en este caso, tenía su origen en los excesivos cangrejos que había en el lugar.

Este animal es un gran productor de fósforo, lo que originó una proliferación descontrolada de algas en la Laguna, en los últimos veranos teñida de un llamativo color verde, que se reducía cuando se retiraban los cangrejos. Este verano la pesca «ha sido testimonial», porque había muchos menos ejemplares tras el buen resultado de la medida en veranos anteriores.

La retirada de crustáceos no es la única medida de salvaguarda. La Delegación Territorial instalará pasarelas elevadas metálicas en el entorno de la Laguna, con la intención de evitar el pisoteo en derredor y la compactación del suelo. Actuación a la que se sumará la rehabilitación de la senda de acceso al paraje y la restauración del talud de la pista de evacuación. Amén de las citadas, hay que tener en cuenta la eliminación de la travesía a nado en la Laguna desde hace un par de años.