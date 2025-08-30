Este pueblo de Soria vuelve al 'top ten' de los más fríos

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Soria de nuevo este sábado se ha colado en el 'top ten' de las temperaturas mínimas del país, según los datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

San Pedro Manrique en Tierras Altas, que ya marcó hace una semana de los registros más bajos de todo el territorio nacional, ha amanecido hoy sábado con 6,4 grados a las 6.50 horas, y se sitúa en décimo lugar de las temperaturas más frías y lidera el puesto en Castilla y León.

Los termómetros en San Pedro Manrique, en Tierras Altas, llegaron el pasado sábado 23 de agosto a los 4,2 grados a las 7.20 horas, la temperatura más baja del país sólo por detrás de Reinosa en Cantabria, que de madrugada marcó 3,1 grados. Fue también entonces la mínima de Castilla y León.