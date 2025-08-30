Fiestas en el barrio de Santa Bárbara en Soria

Varias personas degustando las migas con chorizo y torrezno.MONTESEGUROFOTO

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La zona de Santa Bárbara, en Soria, celebra este fin de semana las fiestas del barrio, que han comenzado este viernes con un disparo de cohetes y varias actividades, que incluyeron baile con orquesta y toro de fuego. También migas con chorizo, torrezno y bebida, preparadas por la Asociación de vecinos de Santa Bárbara, promotora de estas fiestas. Para este sábado, el programa contempla parque infantil y un campeonato de bolos en la sede de la asociación, así como un espectáculo musical a las 20.30 horas en el parque junto al Conservatorio. Para el domingo 31 de agosto el programa es el siguiente: parque infantil (17 horas); fiesta de la espuma (18.30 horas; encierro de toros carretones (18.30 horas); salida de cabezudos y pasacalles (19 horas); espectáculo musical junto al Conservatorio (21 horas).