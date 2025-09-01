Soria cuenta desde hoy con 51 rutas para viajar gratis con Buscyl que beneficiarán a 1.800 usuarios

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Son ya 1.800 los sorianos que han solicitado la tarjeta Buscyl para poder viajar gratis desde hoy lunes, 1 de septiembre, cuando arrancan las rutas bonificadas por la Junta de Castilla y León. En la provincia, la Consejería de Movilidad pone a disposición el servicio a través del dispositivo Buscyl en 51 rutas, 15 regulares y 36 a la demanda, que gestionan cuatro empresas sorianas.

A partir del 15 de septiembre el transporte será gratuito en la provincia en otras 49 rutas, de las que 18 forman parte del servicio regular y 31 son a demanda de viajeros. Y se completa el 30 de septiembre con la incorporación de 17 rutas, cuatro regulares y 13 a la demanda, además de otras 31 de prestación conjunta. No hay ningún servicio interurbano en la provincia.

Todas las peticiones que ya han sido verificadas recibirán un correo electrónico con esta tarjeta digital que permite acceder a los buses de carácter autonómico, validando el código QR en los terminales de algunos de los 2.000 vehículos que ya disponen de él.

Así, una vez esté todo el servicio en marcha, la tarjeta Buscyl tendrá vigencia en 117 rutas de transporte interurbano de Soria, que gestionarán una docena de empresas sorianas, 37 regulares y 80 a la demanda, además de 31 de prestación conjunta, de las más de 2.600 bonificadas por toda la Comunidad y en las que también podrán viajar los usuarios sorianos.

Y es que la implantación será progresiva en todas las provincias durante septiembre, aunque ya comenzó el 1 de julio con los menores de 15 años. Hoy se activa el transporte gratuito en las áreas metropolitanas de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid. A su vez, otras 150 rutas interurbanas (50 por provincia) se incorporarn en Ávila, Palencia y Zamora, ya que estos territorios, al igual que ocurre con Soria, no cuentan con servicio metropolitano. El 15 de septiembre se incorporarán nuevas rutas. Y culminará el 30 de septiembre, fecha en la que todos los servicios de transporte autonómico serán gratuitos con la tarjeta Buscyl.

En su visita a Soria en julio a la estación de autobuses de la capital el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino mostró su satisfacción por haber puesto en marcha esta herramienta «útil para la ciudadanía porque pueden desplazarse por toda Castilla y León».

Y es que con esta tarjeta personal e intransferible permite al usuario viajar de forma gratuita en todos los autobuses metropolitanos e interurbanos de Castilla y León de titularidad de la Junta de Castilla y León.

La tarjeta Buscyl puede solicitarse a través de la plataforma www.buscyl.es o en las oficinas de la Junta. El ciudadano solo tendrá que aportar sus datos y recibirá en su correo electrónico la tarjeta digital que le permitirá acceder al transporte público sin coste alguno si está empadronado en Castilla y León. Para cualquier consulta, se mantiene disponible el servicio 012 de atención al ciudadano y el soporte del Centro de Control del Transporte de Castilla y León (Cecocyl).

La tarjeta física no tiene fecha de caducidad, pero el titular recibirá un aviso, cada tres años (o antes si su condición o bonificación tiene fecha de caducidad), para comprobar el cumplimiento de las condiciones y poder continuar con su utilización.