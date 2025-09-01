La Guardia Civil de Soria, 'profe' para dos alumnos de Criminología

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil también forma y más allá de su Academia de Baeza. Dos jóvenes estudiantes de Criminología han realizado sus prácticas externas en la Comandancia soriana, conociendo sus distintas áreas y funciones.

La Guardia Civil de Soria, en el marco de los convenios suscritos por el Ministerio del Interior y las Universidades de Castellón y Castilla-La Mancha (Campus de Albacete) respectivamente, para el desarrollo de prácticas académicas externas, tuteló a dos alumnos, ambos estudiantes del Grado de Criminología, para que realizaran su periodo de prácticas académicas en esta Comandancia.

Este programa ha permitido que los alumnos de la facultad de Derecho de las citadas Universidades, tutelados y dirigidos por personal de la Comandancia, pudieran conocer presencialmente el funcionamiento de las diferentes unidades y especialidades de la Guardia Civil desplegadas en nuestra provincia.

En el proceso de formación, los alumnos pudieron estar presentes y conocer el trabajo del día a día de la Guardia Civil, así como el funcionamiento de las diferentes especialidades, entre éstas el Centro Operativo Complejo (COC), encargado de la gestión de avisos de los ciudadanos y coordinación de funciones, de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) cuya misión principal es la investigación de hechos delictivos, pudiendo ver de primera mano la obtención y análisis de pruebas periciales en el laboratorio de criminalística de la Unidad; del Equipo Mujer-Menor (EMUME) dedicado a la atención a las víctimas de especial vulnerabilidad y visita la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en la provincia, donde fueron informados de los protocolos de seguimiento de la violencia contra la mujer; Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) y Equipo @, especializados en ciberdelincuencia; el Subsector de Tráfico, donde han presenciado la confección de atestados en materia de tráfico y seguridad vial; Puesto de Seguridad Ciudadana de Soria donde pudieron aprender la tramitación de diligencias y atestados policiales; Intervención de Armas y Explosivos viendo la elaboración de documentación y tramitación que ampara el uso y tenencia de las armas reglamentadas y control sobre las mismas; el SEPRONA, en la recogida de muestras y redacción de informes periciales de incendios y otros hechos; Equipos VIOGEN de Compañía que supervisan las actuaciones que se llevan a cabo en los Puestos Territoriales y actúan en materia de valoración de las víctimas, en su protección y atención; La unidad especializada de la USECIC, cuya principal misión es velar por la seguridad ciudadana en entornos urbanos y rurales, previniendo delitos y respondiendo eficazmente en situaciones de emergencia; Unidad Funcional NRBQ para intervenir en zonas de riesgo nuclear, radiológico, biológico y químico; así como otras especialidades, siendo éstas el funcionamiento del Servicio Material Móvil, Armamento, GATI (Grupo de Apoyo a las Tecnologías de la Información) y Destacamento Fiscal y Fronteras, especializados en la prevención y persecución del contrabando de tabaco, fraudes y demás ilícitos de carácter fiscal, control de impuestos especiales, hidrocarburos y alcohol.

También contó con la visita al Instituto de Medicina Legal de Soria y a la Unidad de violencia sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno.

Existen convenios entre el Ministerio del Interior y las diferentes Universidades tanto públicas como privadas, para el desarrollo de prácticas académicas externas, curriculares y extracurriculares, no remuneradas, de estudiantes matriculados o que se encuentren cursando sus estudios en la universidad o en cualquier centro adscrito a la misma en el Ministerio del Interior, que les permita a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.

La Comandancia de Soria, agradece a estos dos alumnos su predisposición, voluntad y capacidad de trabajo que han mostrado durante todo su periodo de formación en esta Comandancia, siendo un placer haber podido colaborar en su formación académica.