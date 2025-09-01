Las Aulas de las Personas Mayores ofertan 1.274 plazas para las actividades de este curso

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las conocidas hasta ahora como Aulas de la Tercera Edad presentan su oferta para el curso 2025-2026. Más plazas y un amplio abanico de actividades conforman el listado, para el que se pueden solicitar preinscripciones desde mediados de mes.

La concejala de Acción Social, Ana Romero, ha presentado este lunes el curso 2025-2026 de las Aulas para Personas Mayores, un programa socioeducativo consolidado que ofrece formación, ocio activo y convivencia para la ciudadanía mayor de 60 años, prejubilada o jubilada. Ana Romero, quien ha destacado que son más de 1.000 las personas que cada año se suman a esta iniciativa, recuerda que aulas son un espacio de aprendizaje, participación y prevención del aislamiento, que contribuyen al desarrollo personal de las personas mayores y enriquecen la vida comunitaria. Se ofertan un total de 1.274 plazas en 68 grupos frente a las 1144 del año pasado con más de 3.500 horas.

Distribución de plazas:

Actividades deportivas : 396 plazas (tai chi, yoga, gimnasia de mantenimiento y pilates).

: 396 plazas (tai chi, yoga, gimnasia de mantenimiento y pilates). Desarrollo personal : 285 plazas (memoria y gestión de emociones).

: 285 plazas (memoria y gestión de emociones). Culturales : 238 plazas (pintura, cerámica, artesanía, restauración, inglés).

: 238 plazas (pintura, cerámica, artesanía, restauración, inglés). Integración social y nuevas tecnologías: 355 plazas (informática, internet, móviles, cocina, coral, teatro, charlas, excursiones y fiestas).

Entre las novedades de este año, se ha optado por el cambio de nombre del programa con el término personas mayores, más inclusivo, respetuoso y centrado en las personas” y en sintonía con el sello que la OMS ha entregado a la ciudad por sus políticas en esta línea. Por otro lado, también se han implementado facilidades en la matrícula con el pago con tarjeta directamente en La Presentación para aquellos que hagan la inscripción presencial reduciendo los trámites y el pago online para los que elijan esta modalidad.

Calendario y matrícula

Preinscripción : del 18 al 30 de septiembre.

: del 18 al 30 de septiembre. Sorteo : 1 de octubre.

: 1 de octubre. Publicación de listas : 3 de octubre.

: 3 de octubre. Formalización y pago : del 6 al 10 de octubre.

: del 6 al 10 de octubre. Inicio del curso : 14 de octubre.

: 14 de octubre. El precio se mantiene en 50 euros por curso, salvo en teatro y coral (25 euros), con materiales a cargo del alumnado.

El balance del curso anterior fue “muy positivo”, con más de 1.000 alumnos participantes y una amplia acogida en talleres extraordinarios, excursiones y actividades culturales. El Ayuntamiento invierte anualmente en este programa alrededor de 105.000 euros.

“Estas aulas son una inversión en calidad de vida, un recordatorio de que el aprendizaje nunca termina y una muestra del compromiso de Soria como ciudad amigable con las personas mayores, reconocida por la OMS. Animamos a todas las personas mayores a inscribirse y participar en este nuevo curso”, ha resumido la concejala, quien también ha recordado que se trata de un programa que lleva décadas y que desde 2015 se financia exclusivamente con presupuesto municipal después de que la Junta lo excluyera de los programas del Acuerdo Marco.

Para acabar, también ha recordado que Soria cuenta con un Plan de Personas Mayores y que actualmente se está revisando para realizar un diagnóstico y un nuevo documento que permita elaborar el segundo.