Soria registra más de 7.300 licencias micológicas a las puertas de la campaña de otoño

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Montes de Soria, el acotado micológico de mayor superficie de la provincia, registra 7.353 permisos para coger setas desde el 1 de enero hasta la actualidad, un 12,5% más que un año antes y todavía no se ha registrado fructificación alguna. Este aumento de 828 licencias con respecto a 2024 se debe sobre todo a una campaña de primavera de gran producción, lo que alentó a muchos recolectores a obtener el permiso entonces. Pero en julio y en agosto, al ralentizarse la producción micológica por el exceso de calor y la falta de precipitaciones, apenas se han expedido 484 permisos frente a los 594 del mismo periodo del año pasado. No obstante, como cada temporada por estas fechas, los amantes de la micología ya miran al cielo para que lleguen las ansiadas lluvias y se combinen con estas temperaturas suaves con el fin de que broten las especies más deseadas.

Así, ya son 7.353 permisos expedidos, más de la mitad, 3.634 locales, otros 1.846 micoturistas, y 1.873 vinculados. Y son 5.543 recreativos, 545 más que el año pasado. El mayor número de licencias se registraron en los meses de primavera: 562 en junio; 1.500 en mayo; en abril, 1.513, otras 1.369 en marzo, y 1.615 en febrero.

Según Montes de Soria, que aglutina a 106 propietarios, el 25% son comerciales, 1.810, que a su vez son casi 300 más que el año pasado por estas fechas, lo pone de manifiesto el interés de los locales y vinculados por la actividad micológica como fórmula para generar ingresos.

Se trata de un tipo de permisos que sólo permiten la recogida de setas y autorizan su comercialización, a personas empadronadas en alguno de los pueblos asociados al Parque Micológico y Acotado Montes de Soria, así como a aquellas autorizadas por un ayuntamiento de un municipio, perteneciente a Montes de Soria, por poseer algún vínculo especial con dicho municipio, si bien los primeros pagan una cuota anual de 10 euros mientras que la de los vinculados asciende a 50. Y en ambos casos pueden recolectar un máximo de 30 kilos al día, una cantidad que se ha actualizado para esta temporada, dado que hasta ahora el límite estaba en 50 kilos al día. La norma indica que, no estando empadronados, ese vínculo puede ser a través del pago del IBI o alquiler de vivienda de más de un año de antigüedad, tanto en el caso del titular como de sus familiares de primer grado, como padres, hijos o cónyuges.

En cuanto a la tipología, llama la atención que se han incrementado en todos los casos, excepto en los micoturistas, ya que Montes de Soria ha registrado hasta el momento 1.846 carnés frente a los 1.852, un ligero descenso pero que deja patente la ausencia de fructificación micológica y que por ahora no ha suscitado el interés de los visitantes.

Lo cierto es que, aunque durante todo el año la expedición de permisos de recolección para la temporada 2025 se puede realizar tanto a través de su web (www.asociacionmontesdesoria,com) como de los puntos autorizados para que todos los amantes de la micología puedan obtenerlos para toda la temporada, es en la campaña otoñal cuando repuntan considerablemente, al ser la época de fructificación de las principales especies comestibles conocidas.

De hecho, la pasada campaña micológica, que fue la segunda mejor desde que existe la regulación, contabilizó casi 55.000 permisos vendidos, de los que más del 60% eran de micoturistas, demostrando así la importancia que tiene en la provincia de Soria y su apuesta por la desestacionalización, puesto que repercute directamente en el sector terciario.

Hay que recordar que los permisos de recolección permiten acceder a la superficie regulada más grande de España, con 165.000 hectáreas. Montes de Soria es una asociación sin ánimo de lucro, que sigue creciendo y de la que ya forman parte más de un centenar de propietarios forestales de las provincias de Soria y Burgos, que poseen montes en el Parque Micológico PMSO-50001 y en Acotado SO-50002, ubicados en 97 localidades pertenecientes a 72 municipios (70 de Soria y 2 de Burgos), que trabajan por la gestión micológica conjunta de sus bosques productores de setas configurando la mayor superficie continua regulada de toda la región y el mayor Parque Micológico de España. A través de su página web, www.asociacionmontesdesoria.com se puede ampliar la información de los servicios que ofrecen desde la asociación y en la que se incorpora toda la información relativa al Parque Micológico.