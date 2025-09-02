El parking de Doctrina ve el final del túnel: las obras estarán acabadas al término de este año

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El aparcamiento de la calle Doctrina ya ve el final del túnel tras dos años de vicisitudes y polémicas que desembocaron en la rescisión del contrato con la anterior empresa y la nueva adjudicación con la constructora soriana Martínez Romera. Las obras se encuentran al 50% y el parking estará finalizado al término de este año, según ha señalado este martes el alcalde de la ciudad, Carlos Martínez Mínguez, quien ha cursado visita a las obras.

Además, tanto el Ayuntamiento como la empresa analizan la posibilidad de eliminar trasteros y elevar a 200 las plazas totales que se generarán. Martínez Mínguez ha destacado que ha tenido que ser una empresa soriana "la que ha salido al rescate".

"Es una obra que se nos ha alargado más de la cuenta tras una renuncia de la anterior adjudicataria. Martínez Romera realiza la obra del aparcamiento y de la urbanización superior que es lo que de alguna forma cerrará las actuaciones", ha explicado el regidor.

La primera de las fases tenía que ver con la remodelación del mercado de abastos y la urbanización de la plaza Bernardo Robles. Seguidamente, todo el entorno del Palacio de los Condes de Gómara, que se culminó con la plaza del Carmen.

Se trata de la "continuidad de la trama urbana, que con el visto bueno de Patrimonio seguiremos por el alto de la calle Doctrina para conectarla con la plaza del Carmen y la piedra arenisca que realzará el puente de acceso y todo el entorno con el casco histórico de la ciudad", explicado el alcalde.

Estado actual de las obras del parking.MONTESEGUROFOTO

La inversión asciende a 2,5 millones de euros en dos fases, entre el aparcamiento y la urbanización. "Ajustándonos a los plazos de los fondos europeos la obra estará acabada a finales de este año o principios del siguiente. Es una obra importante porque cierra todo ese espacio y nos permitirá la pacificación de todos estos entornos".

Por su parte, el arquitecto redactor del proyecto, Francisco Ceña, ha señalado que la obra se encuentra en un momento "bueno, porque hemos salido de la cota del nivel inferior que era lo más complicado y con otros avatares administrativos que han sucedido estamos ya casi en la ejecución del 50%. Podremos apoyar toda la estructura y quedará la conexión de Ramón Ayllón y Calixto Pereda. La complejidad estaba en la parte que hemos acabado. Ahora queda por resolver el encuentro con las dos plantas para que la maniobrabilidad de los coches no tenga problemas. El calendario ha sido muy duro cumplirlo pero de ahora en adelante creo que lo vamos a cumplir".

El aparcamiento tendrá dos plantas y la adaptación de trasteros a plazas de parking sería "fácil" y en este caso además "hemos quitado los pórticos del centro y se ha hecho una estructura más aérea y ligera. La superficie que tenemos de garaje nos permite hacer una cosa u otra sin ningún tipo de problema".