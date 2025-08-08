El Ayuntamiento de Soria licita de nuevo la urbanización superior de la calle Doctrina

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria vuelve a sacar a licitación la urbanización superior de la calle Doctrina. No es que el procedimiento previo quedara desierto, como sucedió en su día. Es un fallo en la documentación el que obliga ahora a repetir el concurso de la ‘tapa’ de la ampliación del aparcamiento de la calle. El presupuesto sigue en 902.000 euros, con un plazo de ejecución de ocho meses. No parece que el nuevo proceso vaya a suponer un desajuste en relación con la obra del estacionamiento. Todavía queda un porcentaje significativo por construir, según se desprende de las últimas certificaciones.

Por otra parte, el Ayuntamiento licita uno de los últimos contratos de Brera. Con él, el programa de renaturalizaciones queda prácticamente culminado, a la espera de que el Ayuntamiento saque a concurso la segunda fase de los huertos urbanos junto a la Ronda del Duero. El bosque de la circunvalación sur es la actuación licitada ahora, que moviliza un presupuesto base de 279.000 euros. En este caso, una vez adjudicado el contrato la empresa tiene un plazo de ejecución de tres meses para realizar las plantaciones.

Brera es Bienestar, Restauración, Resiliencia y Adaptación y se trata de una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Soria, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y Cesefor y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Mientras se resuelve el procedimiento, el aparcamiento de Doctrina avanza, una vez resueltas las dificultades del anterior adjudicatario a través de la cesión de sus obligaciones a uno nuevo. En estos momentos la intervención se encuentra completada en un 70% del presupuesto, tras las últimas certificaciones de obra autorizadas hace unos días. Las certificaciones números 26 a 29 supusieron un importe de 213.000 euros.

La infraestructura tiene un coste de dos millones de euros y se estructura en dos plantas, con una superficie construida de 1.495 metros cuadrados por nivel, de manera que la superficie construida total bajo rasante es de 2.990 metros cuadrados. En ellos se dispondrán las 80 plazas de estacionamiento y los 60 almacenes o trasteros destinados a los vecinos o empresas de la zona.

En cuanto al bosque de la circunvalación sur, la superficie de actuación abarca 59.820 metros cuadrados. Se prevé la plantación de 3.581 ejemplares, entre árboles y arbustos. También se estima la mejora de la vegetación preexistente. «En el bosque urbano circunvalación sur, se incluye una completa red de senderos, de diferentes anchuras y complejidad en los trazados, con anchuras tipo de 1,0 y 1,8 metros que facilitará la conexión de la ciudad con el bosque, y permitirá la regulación del uso público del mismo de forma ordenada», señala el proyecto.

«Los trazados permiten disfrutar del bosque urbano circunvalación sur, de varias formas, a través de un recorrido con buena accesibilidad y escasas pendientes, o para la práctica de senderismo, carrera o ciclismo BTT en trazados de mayor complejidad técnica», prosigue el proyecto. Y «estos trazados se complementan con la ejecución de un tramo en rampa escalera de madera, así como una pasarela sobre el aliviadero del drenaje de aguas pluviales procedente de la avenida de Europa. Por otro lado, se contempla la dotación un mínimo equipamiento, para el descanso (bancos) y recogida de residuos (papeleras)».

El proyecto Brera contempla más de 40 contratos y con el bosque de la circunvalación sur están todos prácticamente lanzados. El plan de renaturalización y adaptación al cambio climático mueve más de cuatro millones de euros.