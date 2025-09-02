Una apisonadora se estampa contra el edificio de la Delegación Territorial de la Junta en Soria

Daños que ha ocasionado la apisonadora en el edificio de la Junta.MONTESEGUROFOTO

A primera hora de este martes, en torno a las 8.00 horas, una apisonadora se ha estampado contra uno de los laterales del edificio de la Delegación Territorial de la Junta en Soria, según han informado fuentes del Ayuntamiento de la capital.

El suceso ha tenido lugar tras sufrir el conductor, perteneciente a una empresa de asfaltado, un desvanecimiento desde la calle Fueros, ha atravesado la carretera, al final de la avenida de Navarra en la confluencia con Mariano Vicén, y ha ido a parar al edificio de la Junta en Soria, con el que ha chocado.

La Policía Local ha abierto un atestado y el conductor fue trasladado al Complejo Hospitalario de Soria.

Desde el Ayuntamiento han precisado también que ha habido daños materiales en el jardín adyacente y en el propio edificio.