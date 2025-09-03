Toros
Viaje para acompañar a Rubén Sanz en la confirmación de su alternativa en Las Ventas
El torero soriano participará en una corrida junto a Javier Herrero y Gómez del Pilar el 28 de septiembre en Madrid
La Peña Taurina Rubén Sanz de Soria acompañará al diestro soriano en la confirmación de la alternativa en la plaza de Las Ventas de Madrid, para lo cual ha organizado un viaje a la capital. La corrida tendrá lugar el 28 de septiembre a partir de las 18.00 horas junto a Javier Herrero y Gómez del Pilar. El festejo se ha concebido como concurso de ganaderías con toros de Concha y Sierra, Palha, Partido de Resina, Murteira Grave, José Escolar y Rehuelga.
Las inscripciones para el viaje pueden formalizarse en Viajes Ecocolor, en la calle Campo de Soria número 2, o en el teléfono 975 222 800. El precio es de 18 euros sin incluir la entrada.
La salida del viaje a Las Ventas para acompañar a Rubén Sanz partirá el mismo día 28 a las 10.00 horas del Rincón de Bécquer. El regreso tendrá lugar a las 21.00 horas desde la plaza madrileña.