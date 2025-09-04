Soria será “clave para la Defensa nacional” y contará con 100 empleos y de alta cualificación

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Con la cesión de la parcela de 3,7 hectáreas en el polígono industrial de Valcorba por parte del Ayuntamiento de Soria daba comienzo el proceso administrativo para hacer realidad el Centro de Capacidades Tecnológicas Avanzadas Numant-IA que el Ministerio de Defensa espera tener en 2028 y en el que va a invertir 70 millones de euros, la que será la “nube privada y de ciberseguridad de la Defensa en España, que servirá además de polo de atracción para nuevas industrias vinculadas con el sector tecnológico a esta provincia.

Un espacio “de primer nivel y clave para la seguridad y la defensa nacional”, según señaló ayer la ministra Margarita Robles, que llegó en helicóptero junto con la secretaria de Estado de Seguridad, Amparo Valcarce, para presentar este proyecto que dará a luz “una nube privada e independiente de datos que ofrece el respaldo y la resiliencia necesaria en la era de la Inteligencia Artificial”.

Unas 20 personas formarán parte permanente de la plantilla de este centro que funcionará 24 horas al día y 365 días al año y contará con alrededor de 100 empleos entre directos e indirectos y de alta cualificación. A su vez, su construcción y todo lo derivado de ella, como la redacción del proyecto, generará un importante impacto económico y laboral en la ciudad, toda vez que se establece el criterio de apostar por las capacidades locales para alumbrar este espacio.

Un espacio que se ubicará en una parcela de casi 4 hectáreas en el polígono de Valcorba, cedida por el Ayuntamiento de Soria, donde desde esta semana ya están en marcha los estudios topográficos para instalar “este centro pionero y que supone apostar por la modernización y la incorporación de sistemas de inteligencia artificial en beneficio de las Fuerzas Armadas”, tal y como señaló el director del CESTIC, teniente general José María Millán.

Explicó las características técnicas del nuevo centro, que constará de dos plantas. La primera, albergará la “zona de vida” y la subterránea el centro de procesamiento de datos, un lugar “infranqueable” al contener información clasificada. Y espera que esté a disposición de Defensa entre 28 y 36 meses, contando seis meses de redacción de proyecto, dos meses de supervisión del mismo, de seis a ocho meses de licitación, y de 14 a 18 meses de ejecución de la obra.

La secretaria de Estado, Amparo Valcarce, sostuvo que con este proyecto “damos un paso hacia el futuro. Una instalación puntera ejemplo de cohesión territorial y compromiso con la generación de empleo de calidad en lugares con desequilibrio poblacional”. Insistió en que “la ciberseguridad se ha convertido en una preocupación en toda Europa y el mundo. Por eso, este centro está alineado con el Libro Blanco de la defensa de la UE y supone un polo de atracción de talento y el establecimiento de sinergias con universidades, entre otros. Es, por tanto, un ejemplo de cómo la Defensa permite descentralizar servicios y generar oportunidades en toda la geografía nacional”.

La inversión será de 70 millones de euros asumidos íntegramente por el Ministerio de Defensa, que además "va a ser un éxito seguro, porque los proyectos de Defensa siempre son ganadores". Margarita Robles manifestó su orgullo por este proyecto que “es esencial para el futuro de nuestras Fuerzas Armadas”, para las que ha tenido unas palabras de elogio: “Los hombres y las mujeres de las Fuerzas Armadas son la mejor garantía de profesionalidad en misiones internacionales, en apoyo a ayuda humanitaria o en los incendios, como ha quedado claro en los incendios que han asolado parte de Castilla y León este verano”.

“Por eso, se merecen lo mejor con compromiso e inversiones como esta”, ha dicho Robles, que ha señalado la importancia de este centro para proteger las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas, y hacerlo, además, desde una perspectiva dual “que permita incluir a la sociedad civil”. Margarita Robles insistió en que la ciberseguridad y la ciberdefensa son claves en la agenda internacional y así queda reflejado en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa aprobado hace unos meses y que es una clara apuesta del Gobierno por la modernización de las capacidades de la seguridad nacional.

Recordó Valcarce que el proyecto nace por el reto que supone abordar la ciberseguridad no solo para España sino también para la UE y para la OTAN. “Está en sintonía con las necesidades de nuestras fuerzas armadas en materia de transformación digital, automatización, inteligencia artificial y protección de infraestructuras críticas. Soria ha sido elegida para acoger esta instalación y esa decisión no es fruto del azar, sino que es un compromiso firme con el reequilibrio territorial ante el desafío demográfico. La implantación del Centro Numant-IA en Soria representa oportunidades económicas, industriales, tecnológicas, empleo cualificado e infraestructuras del siglo XXI”.

Por su parte, el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, reconoció la satisfacción de contar con este compromiso del Ministerio de Defensa, que propiciará inversiones importantes que suman esperanza de futuro. “Nos vincula a uno de los grandes retos, que es el de la tecnología, para engancharnos a ese tren de futuro que al mismo tiempo nos vincula con nuestra historia, la de los numantinos que resistieron a los romanos, en un claro ejemplo de defensa del territorio”.

En sus instalaciones se aplicarán tecnologías emergentes y disruptivas, inteligencia artificial, ciberdefensa, análisis de datos o la automatización inteligente. Aspecto que tiene una aplicación directa a la defensa, pero también tendrá capacidad de transferencia hacia otros sectores, de modo que tendrá una gran capacidad de atraer a una industria y a un segmento empresarial altamente tecnológico.

Para Valcarce “el centro será un polo de innovación abierta que tiene que dar cabida a la colaboración público-privada, al Ministerio de Defensa, pero también a las empresas que están trabajando en el ámbito tecnológico. Aquí convivirán técnicos del Ministerio de Defensa, investigadores, universidades, centros tecnológicos, empresas altamente especializadas y sobre todo el ecosistema de seguridad y defensa que es muy activo en creación de empleo.

Se mostró convencida, de hecho a que gracias a ello “se crearán sinergias no sólo con las universidades de Castilla y León, que son las primeras a las que se les convocará, sino también con redes nacionales e internacionales de investigación aplicada para generar un efecto multiplicador de conocimiento, talento y oportunidades para Soria”.