Recortadores, vaquillas y una novillada a modo de clase práctica para las fiestas de San Saturio

Las fiestas de San Saturio de Soria tendrán tres festejos taurinos. Un concurso nacional de recortadores, una novillada de promoción concebida a modo de clase práctica y las tradicionales vaquillas conformarán la parte del programa de 2025 en torno al toro.

El concejal Javier Muñoz y los representantes de la empresa Tauroemoción, Silvia San Vicente y Sergio Moreno, han presentado esta mañana los festejos de San Saturio que incluirán recortadores el 27 de septiembre, una novillada clase práctica el día 4 de octubre y la tradicional suelta de vaquillas el 5. Javier Muñoz ha destacado el buen resultado de la feria de San Juan que “ha dejado un buen poso entre la afición y que esperamos que tenga continuidad ahora con otro tipo de eventos que también tienen muchos seguidores”.

Sergio Moreno ha indicado que se ha previsto recuperar el 27 de septiembre un concurso nacional de recortadores, que es uno de los platos fuertes de las ferias de San Saturio, combinando recortadores locales como Adrián Rodrigo, Víctor Vela y Pablo Blanco y otros procedentes de distintos puntos como Javier Manso, actual campeón de Valladolid, y Juan Carlos García, actual campeón de Zamora. También se podrá ver a Diego Almarza, uno de los mejores saltadores del momento, que ha triunfado en plazas de toros como Madrid. Se enfrentarán a cuatro novillos de la ganadería Campo Bravo Alcarreño. Serán tres novillos en formato ronda clasificatoria y un novillo para la gran final, donde pasarán los cuatro mejores de todo el concurso.

Silvia San Vicente, por su parte, ha comenzado su intervención destacando la satisfacción de la empresa con la respuesta de la ciudad en San Juan y subrayando especialmente la participación de las peñas. “Estamos muy contentos por la acogida en nuestra vuelta a Soria. Ahora en San Saturio vamos a apostar de nuevo por la novillada de promoción en formato de clase práctica”, ha explicado. Van a participar dos alumnos de la Escuela Taurina de Palencia, Guillermo Herrero y Manuel García; otro de la Escuela Taurina de Huesca, Ángel Alarcón, y otro de la Escuela Taurina de Jaén, Emilio Espigares. La entrada es gratuita. El año pasado se superó el millar de asistentes. Para acabar, el domingo 5 se celebrará la clásica suelta de vaquillas a las cinco de la tarde, también con entrada gratuita y con ejemplares de Campo Bravo Alcarreño.

Las entradas para los recortadores se pueden comprar desde el 9 de septiembre en el estanco del Paseo de Santa Bárbara a precio reducido de 13 euros para adultos y 10 euros hasta los 15 años. Posteriormente se podrán adquirir en la taquilla los días 26 y 27 de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 a precios de 15 euros la general y 12 la infantil.