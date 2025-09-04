Nanociencia y talleres de óptica, electricidad y microscopía en la Noche Europea de los Investigadores en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un equipo del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC) se desplazará a Soria el próximo 26 de septiembre para participar en la Noche Europea de los Investigadores, que tendrá lugar en el Casino Círculo Amistad Numancia. En un evento de divulgación, disertarán sobre nanociencia y ofrecerán talleres como luz y óptica, electricidad y magnetismo o microscopía, pudiendo utilizar un microscopio electrónico.

El evento, abierto a todos los públicos, se celebrará de 18.00 a 20.00 horas.

Programa

- 18.00-18.15 horas, charla informativa: LAB TOUR 2026. Presentación del nuevo proyecto de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), desarrollado por el ICMAB. Su objetivo es acercar la ciencia a la provincia y al entorno rural en el año 2026. Se explicarán sus principales líneas y actividades.

- 18.15-18.55 horas, El poder de lo pequeño: descubriendo la nanociencia. Charla divulgativa a cargo de investigadores del ICMAB, que mostrarán cómo se manipula la materia a escala nanométrica, qué aplicaciones tiene en la vida cotidiana y por qué la nanociencia está transformando la sociedad actual.

- 19.00-20.00 horas, talleres divulgativos simultáneos. Los asistentes podrán rotar entre tres talleres prácticos:

o Luz y óptica: Experimentos en directo para explorar el espectro de la luz más allá de lo visible. Se mostrarán fenómenos como la fluorescencia, la quimiluminiscencia y el índice de refracción, así como aplicaciones con láseres y luz ultravioleta, revelando lo que el ojo humano no puede percibir por sí solo.

o Electricidad y magnetismo: Taller interactivo para descubrir los fundamentos de la electricidad y el magnetismo. Se aprenderá a usar un multímetro, a distinguir materiales conductores y aislantes, y se experimentará con la conductividad del carbono y con materiales naturales con propiedades magnéticas.

o Microscopía óptica y electrónica: Una introducción práctica al mundo microscópico. Se comenzará observando muestras con un microscopio óptico para después dar el salto al microscopio electrónico. Mediante un juego, se invitará a emparejar imágenes del mundo nano y micro, acompañado de una maqueta que ayudará a entender el funcionamiento de un microscopio electrónico.