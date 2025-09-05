Estos son los tres pueblos de Soria más fríos del país

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Soria de nuevo este viernes salta al 'top ten' de las temperaturas mínimas del país, con tres localidades 'veteranas' en este ranking a lo largo del año. Una incluso marca la tercera más baja de Castilla y León, según los datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ucero ha registrado esta madrugada 3,6 grados, y se 'erige' en el cuarto lugar más frío de todo el territorio nacional, sólo por detrás de Puerto del Pico, en Ávila, que a las 8.00 horas los termómetros se han quedado en 2,4 grados; Robleda-Cervantes, en Zamora, con 2,8 grados a las 6.20 horas; y Cap de Vaqueira, en Lérida, con 3,5 grados a las 2.10 horas.

En octavo lugar San Pedro Manrique en Tierras Altas, que ya marcó hace unos días de los registros más bajos de todo el territorio nacional, ha amanecido hoy viernes con 4,2 grados.

Los termómetros de este municipio también llegaron el pasado sábado 23 de agosto a los 4,2 grados a las 7.20 horas, la temperatura más baja del país sólo por detrás de Reinosa en Cantabria, que de madrugada marcó 3,1 grados. Fue también entonces la mínima de Castilla y León.

Y El Quintanarejo en Vinuesa se ha colado en décimo lugar con 4,6 grados a las 6.40 horas.