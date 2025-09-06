Soria reta en un encuentro tecnológico a aplicar el Whatsapp para el turismo rural

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Soria espera la participación de 200 asistentes a una competición relacionada con el mundo de la innovación digital para dar con una solución al turismo rural a través de una idea basada en WhatsApp aplicable al turismo rural. El equipo ganador de este ‘hackathon’ se llevará un premio de 1.500 euros, y además tendrá acceso a participar en diferentes iniciativas de Incibe dentro del ‘Programa Impulso a la industria de la Ciberseguridad Nacional’.

Un evento tecnológico que se enmarca en la Semana de Innovación con WhatsApp, una cita que reunirá en un total de cuatro charlas, y un taller, además del ‘hackathon’, a profesionales del turismo, la tecnología, el marketing, el emprendimiento y los negocios en general, en torno a un objetivo común: explorar nuevas formas de impulsar el desarrollo mediante soluciones conversacionales seguras, basadas en WhatsApp de tercera generación.

Organizada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y la empresa de tecnología Ciudadano Conversacional, la semana WhatsApp comenzará la tarde del domingo 14 de septiembre con la primera sesión del hackathon en Valdelavilla, el singular enclave donde se rodó la serie ‘El pueblo’.

Arrancará con una mesa redonda donde participarán profesionales del mundo turístico y tecnológico de ámbito nacional, que previamente habrán disfrutado de la Fundación Vicente Marín, en Bretún. Entre ellos, el consultor turítico y director de establecimientos hoteleros Alfredo Lachos, la analista especializada en tendencias Horeca Eva Ballarín, el consultor Emilio Peleteiro, el experto en desarrollo y gestión turística Arturo Crosby, y el presidente de la Asociación de Turismo Rural de Castilla y León Luis Chico ofrecerán su conocimiento sobre el ámbito turístico.

En el ‘hackathon’ varios equipos se enfrentarán al reto de conceptualizar una idea basada en WhatsApp aplicable al turismo rural, apoyados por los expertos en negocio a través de WhatsApp, Pedro Mary Mejía (CRO de la multinacional WOZTELL), Antonio Bordonado (Fundador de la wa-fintech PYOS) y José Pérez (fundador de media docena de empresas basadas en WhatsApp en 3 continentes y director de la Cátedra de Negocio Conversacional de la Universidad de Valencia). El concurso continuará el lunes y el martes por la tarde en las instalaciones de la UVa, en la ciudad de Soria, finalizando con la presentación de los proyectos y la entrega de un premio de 1.500 euros.

En la competición puede participar cualquier profesional o estudiante interesado en la tecnología, el negocio o el turismo. La inscripción, obligatoria, es gratuita. Igualmente, la organización pondrá a disposición de los participantes autobús desde Soria para la sesión del domingo en Valdelavilla y el catering de los eventos de toda la semana, garantizando así un acceso inclusivo y abierto.

No obstante, las plazas son limitadas y la inscripción ya está disponible en el enlace ‘https://eventos.ciudadanoconversacional.com/’.

La semana continuará con charlas en las instalaciones de Caja Rural de Soria, donde se mostrarán ejemplos de emprendimiento y autoempleo, así como sobre el uso de WhatsApp para vender a los más de 2.000 millones de usuarios en el mundo, o soluciones para la aplicación de WhatsApp en agricultura y ganadería. Otra de las charlas se impartirá para miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Por último, el jueves, se celebrará un taller práctico sobre uso de WhatsApp e inteligencia artificial en las administraciones locales, de nuevo en Valdelavilla.

Cabe señalar que estos eventos se engloban dentro de una colaboración entre Incibe Emprende y la empresa de tecnología española Ciudadano Conversacional, alianza que tiene por objetivo promover el uso seguro de las aplicaciones conversacionales en los negocios, así como acercar la inquietud y posibilidades del sector de la ciberseguridad.

Además, cuentan con el apoyo del Campus de Soria de la Universidad de Valladolid, Caja Rural de Soria y la Mancomunidad de Tierras Altas, para impulsar las distintas iniciativas que se desarrollarán en Bretún, Valdelavilla y Soria.

Con esta iniciativa, los organizadores buscan demostrar que la tecnología puede convertirse en una gran aliada del desarrollo local, posicionando a Soria como un territorio innovador, capaz de atraer talento y generar nuevas oportunidades económicas y sociales.

Además de la competición, el evento sobre turismo brindará la oportunidad de establecer contactos con empresas y profesionales del sector, generar nuevas alianzas y dar visibilidad nacional a Soria como referente en turismo digital e innovación.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) es una entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Consolidado como organismo de referencia en el ámbito de la ciberseguridad y la confianza digital, actúa como motor de transformación social, innovación y generación de talento.

Su iniciativa Incibe Emprende impulsa el emprendimiento en ciberseguridad, fortaleciendo las capacidades de pymes, profesionales y startups. Entre 2023 y 2026, continuará acompañando a emprendedores desde la captación de ideas hasta la incubación y aceleración. Más de siete años de trayectoria en este ámbito avalan su compromiso, con una red de Alumni que integra algunas de las startups más relevantes a nivel nacional e internacional.

Estas actuaciones forman parte del Programa de Impulso a la Industria de la Ciberseguridad Nacional, contemplado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Por su parte, Ciudadano Conversacional es una empresa española fundada en 2019 como una joint venture entre la consultora española de digitalización de negocios Sagitaz y la multinacional de la industria conversacional Sanuker. Si bien nació con el propósito de dar respuesta a la creciente demanda de usar WhatsApp como canal directo de comunicación entre empresas y clientes, la empresa se ha especializado en el área de Conversacional Ciberseguro para AAPP, Gob & Defensa.

Además, mantiene un convenio de colaboración con Incibe, dentro de la iniciativa Incibe Emprende, destinado a la puesta en marcha de más de 130 iniciativas de divulgación y formación en Ciberseguridad en la industria conversacional, dirigidas tanto a administraciones públicas como a la ciudadanía en general.