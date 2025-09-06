Indesfor hará el hotel Valonsadero pese a abandonar el ‘parking’ de Doctrina

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Cosas de la contratación pública, la mala experiencia con una empresa no penaliza su presentación a otros concursos y que pueda ganarlos y hacerse con la obra. Es lo que ha sucedido con Indesfor, la firma que abandonó los trabajos del aparcamiento de Doctrina y que ahora se hace con otro importante trabajo: la reforma del antiguo hotel Valonsadero. La empresa cumple con las condiciones del pliego y es la mejor valorada por la Mesa de Contratación para quedarse con la transformación del inmueble en el monte en el centro de interpretación de Valonsadero. La inversión asociada asciende a 1,3 millones de euros.

Las complicaciones con Indesfor dejaron durante meses abandonada la obra de ampliación del estacionamiento de Doctrina, hasta que el pasado octubre la firma Martínez Romera se hizo cargo de las obligaciones. Indesfor actuaba en UTE junto a Ciser Obras y Servicios. La construcción de la infraestructura de dos plantas está valorada en dos millones de euros.

En la actualidad el estacionamiento se encuentra encarrilado y la previsión es que a finales de año esté concluida la ejecución. Aunque estaba proyectado para albergar 80 plazas de aparcamiento y 60 trasteros para vecinos y empresas, el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria analizan la posibilidad de eliminar los trasteros, de manera que las plazas aumenten a 200.

En cuanto al hotel Valonsadero, fueron tres las empresas que concurrieron a la licitación, un procedimiento que tuvo que repetirse debido a un error en el pliego en cuanto a la clasificación de los contratistas. Esto se hizo cuando ya se había cerrado el plazo de recepción de ofertas, al que inicialmente concurrieron dos sociedades.

La actuación es una primera fase, ya que completar todo el inmueble es sumamente caro y el Ayuntamiento buscará la financiación necesaria, bien europea bien mediante fondos propios. En su momento se calculó que reformar todas las plantas supondría un coste de cuatro millones de euros.

El edificio del antiguo hotel se encuentra abandonado y sin uso desde hace años. Desde entonces ha sido pasto del vandalismo y el pillaje, por lo que interiormente se encuentra deteriorado.

El sótano y la planta baja serán los dos niveles en los que se realizará la reforma. En el nivel inferior se ubican los servicios generales y de comunicaciones. En la planta baja, constan dos amplios espacios de exposición, además de la recepción, los aseos, el espacio de ‘vending’ y la taquilla.

Las explicaciones sobre las maravillas naturales del monte periurbano y su relación con el hombre ocuparán una sala de 131 metros cuadrados. Además, el cielo limpio de Valonsadero ofrece oportunidades únicas de observación astronómica. Este aspecto divulgativo se concentra en una sala de 69 metros.

Si bien no da para la reforma integral del inmueble, el presupuesto es suficiente para conseguir la rehabilitación energética y acometer las intervenciones necesarias para garantizar el cumplimento de las normativas de salubridad y protección contra incendios, entre otras.

«Se proyecta un núcleo de comunicaciones vertical formado por una escalera continua de planta semisótano -1 a planta primera, aprovechando la ubicación de la escalera existente, y un nuevo ascensor de doble embarque ubicado de tal manera que comunica las cuatro plantas y dos de las plataformas a distinto nivel en las que se distribuye el edificio», expresa la memoria de la intervención. Además, «en la planta baja, se recupera la zona de terraza ubicada al norte y al este del edificio como terraza perimetral que permita la observación del entorno del monte, en complementación al programa de la sala informativa rupestre propuesto en el edificio».