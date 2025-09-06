Sucesos
Un accidente de tráfico de un camión deja un herido y una fuga de diésel en Alconaba
El vehículo se salió de la vía y perdió parte de su propio combustible, con el conductor consciente pero mareado y trasladado al hospital
Un accidente de tráfico en la noche del viernes en Soria dejó a un conductor herido y una fuga de gasóleo. Los hechos tuvieron lugar a las 20.48 horas en la carretera N-234, en el cruce con la rotonda de la Variante de Soria (SO-20), en el término municipal de Alconaba.
Un camión se salió de la vía, produciéndose un derrame de combustible del propio depósito del vehículo, según confirmaron fuentes del servicio de emergencias 112. En un principio se apuntó que no había heridos aunque el conductor fue finalmente trasladado al hospital.
Desde el 112 se avisó a la Guardia Civil de Tráfico, quien pasó la advertencia al servicio de mantenimiento de carreteras para que retirase el gasóleo. Una vez en el lugar de los hechos la Benemérita solicitó asistencia para el conductor del camión, un hombre de 47 años, que se encontraba consciente pero mareado.
Se movilizó una ambulancia del Sacyl que atendió en primera instancia al conductor accidentado antes de trasladarlo al hospital de Soria.