El Plan de Mejoras en montes públicos asciende a 17,6 millones con 1,3 para labores preventivas en los de la Junta

La Comisión Territorial de Mejoras de Soria informó favorablemente el Plan Anual de Mejoras a realizar en los Montes de Utilidad Pública (MUP) de la provincia correspondiente a 2025 que cuenta con una cuantía neta disponible de 17,6 millones de euros. Las partidas con mayor disponibilidad de gasto son las relacionadas con las intervenciones silvícolas preventivas (ejecución de limpias, clareos, desbroces, podas, ayudas a la regeneración, etcétera) y con la conservación de infraestructuras, fundamentalmente de la red de pistas forestales. Para estos conceptos se destinan 3,2 millones de euros y 5,8 millones, respectivamente, lo que supone en conjunto más de la mitad del Plan.

Cada monte de Utilidad Pública, como establece la normativa forestal, posee un fondo de mejoras específico en el que se ingresa el 15% del valor de los aprovechamientos forestales adjudicados. Además, algunos ayuntamientos propietarios, conscientes de las necesidades y de los costes de la gestión, realizan con regularidad aportaciones voluntarias que facilitan la ejecución de los trabajos ligados a la gestión de sus propiedades forestales.

En el caso de los montes propiedad de la Comunidad de Castilla y León en la provincia de Soria, todos los ingresos derivados de aprovechamientos y concesiones retornan al fondo de mejoras para ser invertidos en los propios montes que los generan o en actuaciones transversales de interés forestal general, centradas fundamentalmente en la construcción y mejora de infraestructuras contra incendios, pistas forestales e instalaciones de uso público, según informó la Junta. La partida prevista para 2025 asciende a 1,3 millones, la mayor parte para labores silvícolas preventivas.

El Plan Anual de Mejoras define las cantidades disponibles para cada tipo de actuación. Además de las obras ya previstas, el fondo permite abordar otras labores necesarias que van surgiendo en la gestión a lo largo del año y que son definidas por los técnicos responsables, de común acuerdo con las entidades propietarias de los montes.

La evolución de ingresos y gastos anuales del Fondo de Mejoras ha sido muy positiva, duplicándose en los últimos diez años, según se puso de manifiesto en la Comisión Territorial de Mejoras de Soria, presidida por la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Yolanda de Gregorio. La Junta incidió en que en la planificación y ejecución de los trabajos se considera prioritario garantizar el mantenimiento del máximo número posible de puestos de trabajo ligados a las empresas forestales asentadas en nuestra provincia.

Asimismo, en la Comisión también se hizo balance de 2024, cuando se tramitaron 1.388 expedientes de aprovechamiento en los montes gestionados por el Servicio Territorial de Medio Ambiente. El resultado económico de la enajenación de esos aprovechamientos y de las concesiones de uso ascendió a 12,2 millones de euros.

Los ingresos más importantes procedieron de las ventas de maderas y leñas, que ascendieron a 9,05 millones. El siguiente aprovechamiento en orden de relevancia económica directa fue la caza, con 981.029 euros, según publicó ya este periódico.

Por su trascendencia social como fuente de empleo en el medio rural, en 2024 destacó la pujanza de la actividad resinera. Se resinaron 637.905 pinos, lo que supuso la cifra más alta desde la recuperación de resinación en la provincia en 2011. La producción estimada de resina fue de 1.800.000 kilogramos. Los ingresos directos para los ayuntamientos propietarios por la adjudicación de las matas resineras fueron en torno a los 141.000 euros, pero lo relevante es el ingreso para los resineros, que en el año 2024 se estima en el entorno de los 2 millones de euros.

En cuanto a las inversiones en los montes de utilidad pública, en 2024 la inversión directa fue de 7,1 millones. De ellos, 4,3 se financiaron con presupuestos de la Junta; el resto, 2,7, a través del fondo de mejoras. Las actuaciones más relevantes están relacionadas con la prevención de incendios: selvicultura preventiva y mejoras de la red de pistas forestales, imprescindibles para un rápido acceso en caso de emergencia.