La BRIF de Lubia regresa tras luchar contra un incendio forestal en Navarra

La BRIF de Lubia regresa a base después de haber intervenido este sábado en un incendio forestal en Navarra, en Eparoz. El fuego ya se ha estabilizado. Los profesionales sorianos pernoctaron en Pamplona pero en la mañana de este domingo han podido volver.

La BRIF de Lubia fue movilizada en torno a las 16.30 horas del sábado. Tras legar al punto requerido y según apuntan en su perfil en X, se trabajó con un ataque directo al fuego con mochilas extintoras y batefuegos, mientras los dos helicópteros descargaban desde el aire.

El dispositivo de extinción ha conseguido este domingo, sobre las 11.00 horas, dar por estabilizado el incendio declarado el sábado por la tarde en la zona de Santa Fé, en Urraúl Alto.

Continúan las labores de refresco del terreno con medios aéreos y terrestres, informan desde los servicios de emergencia del Gobierno de Navarra, que destacan que el trabajo de los dos bulldozers del Guarderío de Medio Ambiente durante la noche "ha sido esencial para crear una línea de defensa efectiva para evitar el avance del incendio", informa Europa Press.

El incendio se inició a las 14.19 horas del sábado en un campo cosechado sin empacar que se ha extendido a una zona forestal de pinar y chopera en Santa Fé, en el término de Urraúl Alto. A las 15.30 horas se activó la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (INFONA) ante la previsión de que el incendio pueda "afectar gravemente a bienes forestales".

En las labores de extinción han participado los bomberos de Sangüesa, Corovilla y Navascués, dos helicópteros del Gobierno de Navarra, dos helicópteros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), personal del Guarderío de Medio Ambiente y la Policía Foral. Posteriormente, se sumaron dos aviones de carga en tierra de Agoncillo (La Rioja), la BRIF de Lubia (Soria) con dos helicópteros y personal para trabajar sobre el terreno, un avión coordinador proveniente de Zaragoza y un helicóptero medio proveniente de Plasencia del Monte (Huesca).

Tras retirarse al caer el día y reducirse la visibilidad, permanecieron durante la noche trabajando en el lugar cuatro brigadas de bomberos de los parques de Estella, Burguete y Tafalla, así como dos bulldozer del Guarderío de Medio Ambiente.

Este domingo por la mañana han tomado el relevo al dispositivo brigadas de bomberos de los parques de Sangüesa, Tafalla y Cordovilla, junto con dos helicópteros del Gobierno de Navarra y dos helicópteros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con sede en Noáin.