Soria ayuda en los grandes incendios forestales: bomberos de la Junta defienden un pueblo, la BRIF el León y Galicia

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Los medios contra el fuego de Soria siguen apoyando ante los grandes incendios forestales de España. El convoy de bomberos de la Junta pasaba la noche defendiendo un pueblo de las llamas en León y la BRIF de Lubia dividía a los suyos este domingo por brigadas para atender las llamas en dos puntos, uno también en León y otro en Orense.

En el caso de los profesionales autonómicos de Infocal en Soria, a las 23.22 horas de este sábado se comunicaba desde el incendio de Llamas de Cabrera que "el flanco sur sigue evolucionando en dirección a la carretera, según lo previsto. Flanco Este se descuelga por la ladera hacia el pueblo de Odollo, donde trabajan el convoy de Soria de Infocal y la UME para su defensa. A esta hora la actuación se centra en desviar el frente fuera del alcance de Odollo. La misma defensa se realiza en Santalavilla con otra unidad UME". Básicamente, toco luchar para que el incendio forestal no alcanzase un pueblo.

En lo tocante a la BRIF de Lubia, según detalla en sus redes sociales, se dividió por brigadas. Los bomberos forestales de la 3 estuvieron el sábado en el incendio forestal de Seadur-Lauroco "haciendo ataque directo para que las llamas no entraran a la aldea".

Este domingo la "Brigada 1 seguimos en Ourense, Galicia, reforzando el operativo de la Xunta de Galicia para sumarnos hoy a la extinción de incendio forestal A Esculqueira-A Mezquita", en el que ya han trabajado estos medios estatales en jornadas precedentes. La "Brigada 2 empieza turno siendo activada al incendio forestal de Llamas de Cabrera, León, sumándonos al operativo" de la Junta de Castilla y León. También en este caso no es la primera vez en la que la BRIF de Lubia interviene en este fuego, activo ya desde hace nueve días.

Por otro lado, la provincia de Soria sigue en calma tensa. El sábado hubo una falsa alarma por incendio forestal en las inmediaciones de Navaleno sin mayores consecuencias y hasta las 13.00 horas de este domingo no se habían registrado nuevos sucesos, si bien la situación no es para bajar la guardia.