Un accidente por el vuelco de un camión en la variante de Soria corta la carretera

Accidente de tráfico en la variante de Soria, por suerte con consecuencias leves para el conductor implicado. No obstante a las 17.30 horas la carretera permanecía cortada según registraba la Dirección General de Tráfico (DGT) en su mapa de incidencias en tiempo real.

Un camión ha sufrido un vuelco mientras circulaba por el kilómetro 21 de la SO-20, la ronda de Soria, a las 14.48 horas. Inicialmente se ha informado de que el conductor, un varón de 47 años, se encontraba consciente pero herido, en un principio leve, según señalaron fuentes del servicio de emergencias 112.

Aviso de la DGT con los desvíos operativos a las 17.30 horas de este domingo.HDS

El ente avisó tanto a la Guardia Civil de Tráfico como a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que trasladó una ambulancia de soporte vital básico. Los sanitarios le atendieron en el lugar de los hechos y finalmente no fue necesario su traslado al hospital.

No obstante la variante de Soria ha quedado cortada en este punto al menos hasta media tarde. Se han establecido desvíos obligatorios entre los kilómetros 18,5 y 21,7.