Esta es la oferta de actividades del centro infantil La Peonza para este curso

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Peonza comienza a girar para el curso 2025-2026. El Centro Municipal de Ocio y Tiempo Libre del Ayuntamiento de Soria ya tiene la oferta de actividades para el curso 2025-2026 y las inscripciones están abiertas. Destinado a niños de 6 a 12 años, combinará ocio, aprendizaje y conciliación familiar.

El programa de actividades, que se desarrollará del 6 de octubre de 2025 al 31 de enero de 2026, incluye talleres de:

Cocina.

Arte y creatividad.

Guitarra.

PequeZumba.

Diverciencia.

Teatro.

Yoga.

Jugando en inglés.

Multiactividad.

Pinpón y mucho más.

Los grupos estarán adaptados por edades (6 a 8 años y 9 a 12 años), con un máximo de 15 participantes por taller, y se impartirán de lunes a viernes en horario de tarde y los sábados por la mañana, como ha explicado la concejala del área Ana Romero.

El precio de inscripción es de 25 euros por cuatrimestre (pago único presencial), del 15 al 27 de septiembre de 2025.

El centro también ofrece un servicio de conciliación familiar, con un coste simbólico de 1 euro por hora, disponible de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas y los sábados de 10.00 a 13.00 horas, para menores de hasta 12 años.

Con más de 300 metros cuadrados de instalaciones (cocina, biblioteca/deberes, ludoteca, ordenadores y zona de psicomotricidad) y capacidad para 75 menores simultáneamente, La Peonza se ha consolidado como un espacio de referencia para la infancia soriana.

Durante el pasado verano, el campamento urbano alcanzó un gran éxito, con 375 participantes en sus diferentes quincenas temáticas y actividades como excursiones, manualidades, cocina saludable o piscina, con una asistencia media del 90%.

El Ayuntamiento agradece el reconocimiento social al centro y recuerda que este recurso contribuye de forma decisiva al título de “Ciudad Amiga de la Infancia” otorgado por UNICEF, al fomentar la participación infantil y la conciliación familiar en Soria.

Las inscripciones y el pago se realizan de forma presencial en el propio centro:

Calle García Solier, 28, Soria.

Teléfonos: 975 22 62 00 – 613 83 24 89