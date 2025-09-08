Arranca la semana con una bajada de temperaturas en Soria

La manga larga ha hecho su aparición en la capital.MONTESEGUROFOTO

La semana arranca en Castilla y León con un descenso notable de las máximas del extremo norte y también con chubascos que pueden derivar en tormentas en tercio oriental, según la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet.

Los sitios más probables en la Comunidad donde se esperan tormentas son especialmente en las provincias de Soria y en Palencia. En la primera en la zona de Berlanga de Duero, Almazán y Soria capital, mientras en la segunda en Saldaña y Carrión de los Condes.

También en la provincia de León, en especial en Sahagún se esperan fuertes lluvias, y en distintas zonas de Valladolid, Burgos y Segovia, según la predicción de la Aemet.

La temperatura máxima la alcanzarán Valladolid y Salamanca (26º) frente a Burgos que se quedan en los 19º durante el día.

La Aemet predice además que el viento sople de componente oeste girando a norte y noreste, flojo aumentando a moderado, informa Ical.