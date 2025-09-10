Recorrido por torreones y atalayas de Soria en una exposición de dibujos en el Palacio de la Audiencia

La exposición recoge una muestra de cincuenta dibujos de Crescencio Hernández.MonteseguroFoto

Torreones y atalayas perviven en la provincia de Soria, acumulando el peso de la historia en su interior. Tierra fronteriza durante siglos, Soria alberga numerosos ejemplos de estas construcciones, típicas de la arquitectura militar medieval y que tenían la doble función de vigilancia y de defensa. Muchas de estas atalayas y torreones sorianas forman parte de una exposición que acoge el Centro Cultural Palacio de la Audiencia. Se trata de una muestra pictórica con obras de Crescencio Hernández Sánchez, que presenta una colección de dibujos al carboncillo.

La exposición es un paseo por el detalle en blanco y negro de algunas de estas construcciones de las muchas que hay diseminadas por la geografía provincial, elegidas por su autor. La muestra la componen medio centenar de dibujos, todos ellos al carboncillo.

Los protagonistas de estos dibujos están incluidos en la llamada Ruta de los Torreones, almenas de entre 15 y 25 metros que permitían a los vigías alertar de la llegada de tropas enemigas con tiempo suficiente y, a la vez, comunicarse entre ellos a través de señales de humo. Además del paseo visual que ofrece esta muestra, el recorrido por esta Ruta, lanzada en su día por la Diputación Provincial, está adaptado al cicloturismo, a través de caminos señalizados. La exposición puede verse en la Sala B del Centro Cultural Palacio de la Audiencia hasta el domingo 14 de septiembre.