Soria salva nueve unidades educativas en el medio rural con entre 4 y 10 niños

La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, presentó este martes las cifras del curso escolar 2025-2026 en Soria, que arranca con 13.928 alumnos marcando un incremento del 0,85% respecto a los 13.811 alumnos del curso pasado, destacando que todas las localidades de la provincia con unidades educativas durante el curso pasado «se mantienen» y haciendo hincapié en que hay «nueve» que siguen al contar «con entre cuatro y diez alumnos» recordando que el número mínimo de niños para continuar abiertas es de tres.

Así, Borobia, en el CRA Campos de Gómara, se salva al contar con cuatro alumnos, igual que Serón con cinco. En el CRA Tierras de Berlanga, continúan, con cinco alumnos, las unidades de Bayubas de Abajo y de Rioseco mientras en el CRA Pinares Sur se mantiene Casarejos con cinco niños y Espejón con ocho. También con ocho sigue Cabrejas, del CRA Pinar Grande y Yanguas con nueve y Villar del Río con 10 (ambos del CRA Tierras Altas). Con este escenario dejó claro que «las personas que se quieran quedar en el mundo rural deben saber que sus hijos van a recibir la misma educación, con la misma calidad y las mismas prestaciones que en el mundo urbano», incidió.

De Gregorio, que estuvo acompañada en la rueda de prensa por el director provincial de Educación, Alfredo de Pablo y del director del CEIP Infantes de Lara, Santiago Iglesias, puso sobre la mesa tres premisas en este arranque del curso: «Normalidad, tranquilidad y certeza» recordando que precisamente este martes se incorporó a las aulas el alumnado de Infantil y Primaria de Almazán, un total de 482 niños, los últimos en volver al colegio tras concluir las fiestas de la Bajada de Jesús.

Además de los alumnos, los profesores «también han incrementado su número lo que supone un refuerzo de las plantillas» en este curso 2025-2026 «al alcanzar los 1.564 docentes, 78 más que el año anterior, siendo 685 maestros y 879 profesores de Educación Secundaria y otros cuerpos», apuntó De Gregorio.

Los 13.928 alumnos matriculados en el Régimen General, según datos provisionales todavía, están repartidos de la siguiente manera: 2.933 en Educación Infantil (1.043 en el primer ciclo y 1.890 en el segundo ciclo); 4.547 en Educación Primaria; 45 en Educación Especial; 3.360 en ESO; 1.218 en Bachillerato (30 de ellos a distancia) y 1.825 en Formación Profesional. De ellos, 144 están matriculados en Grado Básico; 950 en Grado Medio; 721 en Grado Superior y 10 en cursos de especialización. La cifra «asciende hasta los 17.078 personas» al sumar el resto de regímenes educativos, «lo que supone un incremento del 0,8% respecto al curso pasado», incidió la delegada.

Precisamente en este punto, De Gregorio quiso destacar la apuesta realizada por parte de la Junta «con España y Castilla y León como pioneros en Formación Profesional» frente a otros países ofreciendo «una oferta variada y adaptada a las necesidades del mercado de trabajo». De hecho, De Gregorio aplaudió el impulso en las cifras de FP que van a contar este año, al menos, con 56 alumnos más en los diferentes grados. No en vano, recordó que «este curso se implantan en Soria seis nuevos ciclos de FP: ‘Aceites de oliva y vinos’ en el IES La Rambla (San Esteban); ‘Automoción y robótica industrial’, ‘Instalaciones frigoríficas y de climatización’ e ‘Instalaciones de producción de calor’ en el CIFP Pico Frentes de la capital; ‘Integración social’ en el IES Antonio Machado y ‘Estética y belleza’ en el Politécnico».

La delegada también hizo hincapié en la gratuidad del ciclo de 0-3 años «alcanzando los 1.043 alumnos matriculados en el primer ciclo de Educación Infantil, para un total de 1.336 plazas creadas en los 40 centros de la provincia, 30 públicos (12 de la Consejería de Educación y 18 municipales) y 10 privados». Precisamente, «la Junta ha invertido 96.798 euros para adaptar espacios de cara a impartir este primer ciclo de 0 a 3 años en el CEIP Santo Cristo de las Maravillas de Duruelo y en la Escuela de Educación Infantil El Trébol de la capital (aula 0-1 años)».

Yolanda de Gregorio hizo este martes suyas las palabras de la consejera de Educación, Rocío Lucas, indicando que «el sistema educativo de Castilla y León se caracteriza por fomentar la innovación sin renunciar a la tradición». En este contexto, incidió en los programas que se van a desarrollar este curso «entre los que destacan un plan destinado a la mejora del razonamiento matemático y los proyectos Steam; el Plan de Lectura; el Programa para la Mejora del Éxito Educativo o el Plan de Seguridad y Confianza Digital».

Servicios complementarios

Por otra parte, este curso escolar «la Junta ofrece 106 rutas de transporte con 1.451 alumnos usuarios y 72 acompañantes», continuó la delegada.

En lo que se refiere al comedor escolar, este año «se mantienen los 31 del año pasado con una estimación de 2.900 comensales y un total de 1.746 ayudas concedidas de las que 1.130 suponen la gratuidad total», aseveró De Gregorio.

No hay que olvidar los programas Madrugadores, con 843 alumnos inscritos y Tardes en el Cole con 20 alumnos siendo 21 los centros con Madrugadores en marcha «incorporando este año el CRA El Jalón y el CEIP Manuela Peña mientras el CRA El Valle desarrolla el programa Tardes en el Cole en sus sedes de Almarza y Fuentelfresno». De Gregorio destacó que «el porcentaje de beneficiarios potenciales asciende al 40% contando el 80% de ellos con bonificaciones del 50% y el 20% restante con exenciones» en las cuotas.

El programa Releo+, por otro lado, «ha supuesto una inversión en Soria de 500.000 euros aproximadamente con una cobertura de 3.125 familias lo que supone que el 50% del alumnado de Educación Obligatoria tendrá libros gratis». No en vano, «ningún niño en la provincia de Soria se va a quedar sin libros por falta de recursos», apostilló.

Por último, Yolanda de Gregorio destacó las inversiones realizadas por la Administración regional en los centros escolares de la provincia «para adaptarlos a las nuevas necesidades y demandas educativas» entre las que sobresale la inminente inauguración de la ampliación del CIFP Pico Frentes, «cuyas obras serán recepcionadas en breve», avanzó De Gregorio, con una inversión superior a los 14 millones de euros calificando las instalaciones como «uno de los mejores edificios ahora mismo que hay en Castilla y León», y adelantando que «permitirá a los empresarios realizar prácticas en sus instalaciones».

A todo ello hay que sumar «los proyectos de ampliación que se están llevando a cabo con una inversión cercana a los 9 millones de euros en la anualidad 2026 en el CEIP de Golmayo (2,7 millones) y en el CIFP La Merced (6,1 millones) sin olvidar la construcción del comedor y la cocina del CRA Río Izana». A todo ello «hay que sumar las obras de reforma y adecuación de espacios por importe de casi medio millón de euros repartidas en siete centros de la provincia», concluyó su repaso en una rueda de prensa que tuvo lugar en las instalaciones del CEIP Infantes de Lara.