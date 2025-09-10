Las obras de las travesías de Soria construyen un parque infantil en una rotonda

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Sigue la polémica en torno a las obras de las travesías en la capital soriana. El PP ha denunciado este miércoles que se ha construido un parque infantil en una rotonda, junto al hostal San Andrés, en la confluencia entre el Camino de los Royales con la avenida Eduardo Saavedra.

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo, ha recordado que los populares solicitaron el diciembre una comisión extraordinaria de travesías para abordar la ejecución de los trabajos y que "9 meses después seguimos esperando".

Además, ha subrayado que una "empresa externa, supuestamente", se dedica a la vigilancia de estas obras pero "no hemos visto ningún documento ni nada de su trabajo".

Para Izquierdo, el hecho de que se construya un parque infantil en una rotonda es "otro ejemplo de una actuación mal planificada porque detrás de una pelota en la calzada ya sabemos que puede haber un niño, y no se nos ocurre otra cosa que poner un parque infantil en una rotonda, un riesgo para el tráfico que se recoge de Eduardo Saavedra, con el peligro para los niños que, además, tienen que afrontar una calidad de aire que no es la adecuada. Hay preocupación entre los vecinos".

La portavoz popular ha añadido que "Soria tiene el sello de Ciudad Amiga de la Infancia y colocamos un parque infantil al lado de una rotonda. ¿Nadie ha caído en ello?"

La edil ha explicado que "la situación no es la mejor" y propone "que ese parque se lleve más adentro o a otro lugar del entorno".

"Falta planificación y control de las obras y el alcalde es un alcalde a media jornada", ha añadido. "Está más preocupado por su carrera autonómica".

A preguntas de los informadores, Izquierdo ha señalado sobre el reajuste de entrenamientos de Grupo Herce Voleibol y Sporting, por las obras en Los Pajaritos, que "a Soria le siguen faltando instalaciones deportivas, y esto es una realidad. Hay problemas con los campos de fútbol y con las canchas".

Precisamente, sobre las instalaciones deportivas del Campus de Soria, considera Izquierdo que el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte podría tener hasta 150 alumnos en lugar de los 60, porque la demanda es muy alta, y ha instado a trabajar para lograr sacar rendimiento a estos estudios.

Volviendo a las travesías, ha instado a que "no se recepcionen las obras hasta que todo esté solucionado. Son obras del Ministerio pero hay aspectos que hay que modificar y cosas que ya no se van a poder recuperar como son las plazas de aparcamiento y otros aspectos a modificar para mejor, por ejemplo, los bordillos, las marquesinas, personas con movilidad reducida o las rotondas con mucha inclinación".