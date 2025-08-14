El PP reitera críticas por el Urbanismo: "Soria es intransitable"

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El grupo municipal del PP mantiene su cruzada contra la gestión urbanística del PSOE y sobre todo la gestión de los proyectos que están remodelando la trama urbana de la ciudad como Brera o travesías. El concejal De Gregorio insiste en que Soria ha dejado de ser una "ciudad amable" para ser "una ciudad intransitable para cualquiera". El PP denuncia además que el Ayuntamiento está incumpliendo su propia normativa urbanística en cuestiones como la eliminación de plazas en Pajaritos o la falta de desarrollo de la Ronda del Duero.

Una comparecencia para "contestar" a declaraciones de la última semana como la queja del alcalde, Carlos Martínez, a la Junta por limitar las plazas del Soria Norte a las "mínimas" que pone el PGOU. "Son las mínimas, pero es que han tenido 20 años para cambiar un PGOU del que se quejan, pero con el que están muy cómodos", lamentó De Gregorio. El concejal no obstante ahondó en que se quejan del Soria Norte pero que en las obras de renaturalización del aparcamiento de Pajaritos "están incumpliendo la normativa con la eliminación de plazas". Por ejemplo, recordó que hay un baremo de plazas por metros cuadrados o que debe haber una plaza por cada 25 espectadores (contando pabellón y estadio son unos 10.000 espectadores por lo que debería haber unas 400 plazas).

De Gregorio también se quejó del incumplimiento del Plan de Movilidad que preveía que la actuación en Eduardo Saavedra fuera posterior al desarrollo de la Ronda del Duero. "Además suprimen un carril que sí figura en el PGOU", remarca incidiendo en que "la ciudad está peor de lo que estaba".

Las críticas del PP alcanzan también la Zona de Bajas Emisiones "a la que no estamos obligados" y que "hará la ciudad aún más intransitable". "No cumplen las normas urbanísticas y no tienen intención", recalcó. De Gregorio también hizo referencia al anuncio del alcalde del mantenimiento de plazas de aparcamiento tras las obras de Doctor Fleming. "El proyecto ya está adjudicado, ¿harán una modificación? ¿informarán a Europa?", cuestionó. "Gobiernan a base de votos e improvisación, ya habíamos dicho que faltaban plazas en esa zona", insiste.