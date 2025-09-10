Vox asegura que Soria está en el podio de las tres capitales de provincia que más recaudan: 700 euros por soriano

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Vox Soria indicó este miércoles que la ciudad está en el podio de las tres capitales de provincia que más recaudan, "solo por detrás de Madrid y Barcelona con más de 700 euros por soriano". La concejala por este partido en el Ayuntamiento, Sara López, afirmó que solo el IBI supone el 28,04% de los ingresos del ayuntamiento.

"Son los impuestos de los sorianos y no los fondos europeos, los que conforman la partida más alta de ingresos, por más que nos vendan constantemente que el maná llega de Europa. Desde Europa lo que nos llegará es aún mayor presión fiscal gracias a nueva la tasa de basuras, y más multas gracias a las cámaras de la zona de bajas emisiones”, avisó.

Sara López aseguró que pese a que desde el equipo de Gobierno socialista insisten en que la mayor parte los impuestos los destinan a inversión, no es así, y aclaró que el capítulo 6, Inversiones Reales, tiene unas previsiones iniciales de 20 millones de euros y la cuenta general demuestra que solo han reconocido obligaciones por importe de ocho millones de euros. "Es ese es su nivel de ejecución en inversiones, menos del 50%. Son más hábiles recaudando impuestos que generando actividad económica nueva. ¿Dónde están el Plan de Atracción de Empresas y el Plan Estratégico de Comercio?", cuestionó.

Vox Soria votará este jueves en contra de la Cuenta General del año 2024 en el pleno municipal, al considerar que el equipo socialista de Carlos Martínez hace una “nefasta gestión económica de los fondos públicos que maneja”. Para Sara López la Cuenta General evidencia la alta recaudación por impuestos que pagan los sorianos, “Soria es la tercera capital de España en presión fiscal por vecino solo por detrás de Madrid y Barcelona”; y también la “ingente cantidad de gasto superfluo que acaba en manos de sus redes clientelares”, recoge Ical.

El grupo Vox critica el "populismo" del equipo socialista al aprobar un presupuesto de 70 millones de euros a bombo platillo y luego solo han sido capaces de ingresar 52 millones millones de euros, un 26% menos de lo previsto.

En el capítulo de ingresos López destacó que hay derechos pendientes de cobro por importe de 9,2 millones de euros, y de ellos 5,1 millones son de dudoso o difícil cobro. "No sabemos si hay requerimientos activados para evitar su prescripción, suponemos que sí, pero esta ingente cantidad de dinero es proporcional a la nefasta gestión de este equipo de gobierno”, resaltó para añadir que “si gestionaran con la debida diligencia, esos cinco millones servirían para no subir el IBI en diez años.

Es por ello, que instó al equipo de Gobierno a ponerse “manos a la obra” para cobrarlos, en vez de rascar y rascar el bolsillo de los sorianos,