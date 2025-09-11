La abogada de CC OO Lorena Vega, nueva asesora de Personal del Ayuntamiento de Soria

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La sindicalista de CCOO Lorena Vega será la nueva asesora de Personal del Ayuntamiento de Soria, una vez se publique la resolución de Alcaldía, según ha podido saber este periódico. Abogada laboralista del sindicato CCOO Castilla y León se incorporará en breves fechas al cargo de libre designación como funcionaria eventual, después de nueve meses de vacío en el puesto del Departamento de Eder García tras la marcha de Alberto Lozano, en enero, quien regresó a UGT para ocupar el puesto en la nueva ejecutiva autonómica como secretario de Política Jurídica y Área Interna.

Nacida en León, Lorena Vega se ocupa hasta la fecha de la coordinación regional de los Servicios Jurídicos de Comisiones Obreras en Castilla y León. Aterrizó en Soria hace ya unos años para sustituir a Luis Rey como abogada laboralista de CCOO en la provincia, quien dejó el cargo en 2007, después de trece años al frente, para dedicarse al Ayuntamiento de la capital como Teniente de Alcalde, y a la dirección del PSOE en Soria.

La futura asesora de Personal se encontraba este miércoles en Valladolid cuando este periódico se puso en contacto con ella, y remitió al concejal Eder García, quien a su vez no quiso confirmar el nombre de la sindicalista como nueva funcionaria eventual del Ayuntamiento, a la espera de la resolución de Alcaldía.

Como abogada de CCOO de Castilla y León ha participado en acciones legales, como la querella criminal que interpuso el sindicato en 2023 ante el Juzgado de Primera Instancia de Valladolid contra el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, por calumnias e injurias continuadas, con el objetivo de que desmintiera y se retractara de todas las acusaciones vertidas contra los sindicatos.

Lorena Vega ocupará el cargo en el Departamento de Eder García, «puesto que figura en la relación de puestos de trabajo como asesor de gestión», tal y como indicó el propio concejal, tras la marcha del también sindicalista Alberto Lozano, el pasado mes de enero, para incorporarse a la nueva ejecutiva autonómica de UGT como secretario de Política Jurídica y Área Interna.

Lozano, con una larga trayectoria de representación laboral y que en su última etapa había estado al frente de la federación de Servicios Públicos de UGT de Soria, asumió en marzo de 2024 el cargo de asesor de Personal para intentar encauzar la delicada situación del área con conflictos históricos atascados entre el Ayuntamiento y los representantes laborales, un ‘incendio’ derivado de las malas relaciones entre los sindicatos y el equipo de Gobierno, personificado primero en Teresa Valdenebro y después en Eder García, que ahora tendrá que asumir Lorena Vega, una vez tome posesión de su puesto.

En los 10 meses de trabajo en el Ayuntamiento de Soria con Alberto Lozano, el área de Personal ha seguido siendo una fuente de conflictos. El único asunto que se logró desatascar fue el inicio del proceso de estabilización de Personal, vinculado a una actualización de la RPT que salió adelante gracias a la mayoría absoluta del PSOE, pero con el voto en contra de toda la oposición y el rechazo explícito de los sindicatos. Queda pendiente para Vega una verdadera actualización de la RPT y la renovación de los acuerdos laborales tanto con los funcionarios como con los laborales.

Pero hay más noticias relacionadas con el área de Personal del Ayuntamiento de Soria que de momento va a quedar bastante ‘cojo’ en cuanto a trabajadores cualificados. Una de las técnicos más valoradas de la casa, Verónica Nieto, abandona el departamento después de haber sacado adelante un concurso que la llevará a Burgos. En Soria ha permanecido durante los últimos meses y se había convertido en una de las personas más valiosas dentro de las dependencias municipales.