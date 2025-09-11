La Banda Municipal cierra el ciclo de los parques en Santa Bárbara

La Banda Municipal echa el cierre en el parque CO2cero a su programación de conciertos con Sergio Soto a la batuta.Montesegurofoto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

No hizo el calor de ocasiones precedentes, más bien al contrario, pero los fieles seguidores de la Banda Municipal de Música volvieron a protagonizar un lleno, esta vez en el parque CO2cero del barrio de Santa Bárbara, junto al Centro Gaya Nuño, para seguir el último de los conciertos de la programación de ‘La Banda en los Parques’, que ha recorrido toda la capital soriana, como ya es habitual.

El concierto se circunscribe en la campaña #EligeTuVerano del Ayuntamiento de la capital, un periodo estival que estacionalmente se despedirá en breve.

La formación que dirigió en esa ocasión Sergio Soto realizó un concierto en dos partes. En la primera, se interpretaron piezas de Cleto Zabala, Pablo Luna, Valderrama, Serrapi y M. Pitto, Vicente Mari Bas o Gerónimo Giménez, como El niño de Jerez, Molinos de Viento, El emigrate, Tres veces guapa o La boda de Luis Alonso.

En la segunda parte, los músicos interpretaron piezas de Pascual Balaguer y Vicente Balaguer, Franz Lehar, Klaus Badel, Jay Bocook o Víctor Pérez, como Oro negro, La viuda alegre, Piratas del Caribe, Queen in concert o Camela, un variado programa en el epílogo de las actuaciones.

La Banda ha ofrecido durante este verano hasta ocho conciertos en diferentes espacios de la capital soriana con un denominador común: la fidelidad de su público.