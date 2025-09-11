La Guardia Civil localiza un buitre en la mediana de la autovía A-2 en Medinaceli

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Soria localizó un buitre en la mediana de la autovía A-2 cerca de Medinaceli. Fue encontrado tras recibirse diversos avisos de ciudadanos al 112.

El hecho ocurrió a las 10.06 horas del pasado día 9 de septiembre, en km. 157,000 de la A-2 en el término municipal de la localidad del sur de la provincia, cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de El Burgo de Osma (Soria) es movilizada para su localización y captura, adoptando las precauciones oportunas para velar por la seguridad vial y tratar que el ave no sufriera daños, resultando ser un ejemplar joven de buitre leonado (Gyps fulvus) sin daños visibles pero sin poder volar, consiguiendo su captura sobre 11.20 horas, según ha informado este jueves la Subdelegación del Gobierno.

Posteriormente se puso en conocimiento del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria quienes se hicieron cargo del animal.

En la provincia de Soria durante el año 2024 el 76% de los siniestros viales fueron provocados por irrupción de animales en la vía.

La Guardia Civil recuerda la puesta en marcha años atrás de la APP ALERTCOPS. Esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A través de ella se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el teléfono móvil mensaje de avisos, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.

La Guardia Civil recomienda su descarga, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los centros operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.