Caja Rural de Soria no se olvida de los afectados por la Dana

Caja Rural de Soria celebra hoy jueves su Día Solidario, una iniciativa respaldada por toda la plantilla de la oficina central, cuyos trabajadores formaron una “marea verde”. El presidente de la entidad, Carlos Martínez, señaló que en esta ocasión el 20% de la recaudación procedente de la venta de seguros se donará a Cáritas Soria, que a su vez enviará los fondos al proyecto 205-2027 de Cáritas Valencia con el fin de cubrir las necesidades de los afectados por las inundaciones de la Dana del 29 de octubre del año pasado.

“Lo más bonito es el gesto, porque toda la plantilla y todo el Grupo Caja Rural se implica de manera solidaria desde hace tanto tiempo con los más desfavorecidos”, añadió Martínez, quien recordó que la iniciativa se puso en marcha en 2013 y “desde entonces se han aportado más de 870.000 euros a este acto de solidaridad".

Desde entonces las entidades que conforman el Grupo Caja Rural donan el 20% de las pólizas de seguros vendidas durante la jornada solidaria a proyectos sociales en favor de los más necesitados, reafirmando el compromiso del Grupo con la mejora de la vida de las personas en situación de vulnerabilidad.

El año pasado el Grupo también aportó tres millones de euros a los damnificados por la Dana, “algo que fue muy reconocido por las tres cajas afectadas de la Comunidad Valenciana”, indicó Martínez. Y “Caja Rural de Soria mandó 180.000 euros a fin de paliar las consecuencias”, puntualizó el director de la entidad provincial, Domingo Barca. Además de otros 30.000 euros que se enviaron en colaboración con el Consejo, que aportó 15.000 euros y los otros 15.000 restantes, los trabajadores.

Un Día Solidario que volvió a unir a todas las entidades del Grupo Caja Rural y al equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA por una buena causa. Así, el montante obtenido se entregará a Cáritas Soria para el proyecto 2025-2027 de Cáritas Valencia “con el fin de intentar paliar al máximo posible la falta de colegios y de viviendas por los efectos de las inundaciones de la Dana”, añadió Barca.

El Día Solidario es ya una cita consolidada en el calendario del Grupo, que trabaja en colaboración con asociaciones y organizaciones locales para asegurar que las ayudas lleguen directamente a quienes más las necesitan. De esta forma, se impulsa un modelo de redistribución que fomenta la solidaridad comunitaria y la participación activa de voluntarios en todo el territorio.

El Día Solidario refleja también el espíritu de compromiso del Grupo Caja Rural y del equipo ciclista, que entienden la solidaridad como un pilar esencial para construir un entorno más justo y cercano. Desde su puesta en marcha, esta iniciativa ha canalizado miles de euros hacia proyectos de carácter social. Además, ha consolidado al equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA como el más solidario del pelotón, convirtiendo la solidaridad en un auténtico sello de identidad del Grupo Caja Rural.